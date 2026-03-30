Gonzalo se marca el reto de su carrera: «Me quiero retirar con una Champions y un Mundial con España»

La vida de Gonzalo García se ha acelerado a lo largo de los últimos meses. En apenas nueve meses ha pasado de hacer las maletas a contrarreloj para disputar el Mundial de Clubes en Estados Unidos, donde todo cambió, a derribar el muro del primer equipo del Real Madrid y ser estandarte de la España Sub-21. Por esa vía circula estos días. Le metió un doblete a Chipre y este martes buscará ante Kosovo añadir más números a sus registros goleadores.

«Venir aquí es un orgullo. Siempre que tengo la oportunidad de jugar con esta camiseta voy a intentar dar el máximo e intentar ayudar con lo que mejor se me dé, que en este caso es metiendo goles. Representar a España es un orgullo y encima poder hacerlo como capitán es incluso mayor. Poder representar a mis compañeros dentro del campo y llevar el brazalete con la camiseta de España es un orgullo máximo», aseguró en declaraciones recogidas por la Federación Española de Fútbol.

España, líder de su grupo, quiere cerrar cuanto antes su clasificación para el Europeo y ahí sellar un billete para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028. «Me haría muchísima ilusión poder estar en unos Juegos Olímpicos. Para ello tenemos que hacer un muy buen Europeo el año que viene, pero antes hacer una gran ronda de clasificación», argumentó. Los Juegos Olímpicos son un objetivo a medio plazo, mientras que tiene clara la ambición de su carrera.

«Me considero una persona con muchísima ambición y soy joven y, al igual que todos los jóvenes, siempre se sueña con lo más grande. Cuando me retire, quiero en mi museo una Champions con el Madrid, una Liga, un Mundial con España. Sueño con representar a este país tanto en Mundiales como en la Eurocopa o en diferentes torneos», añadió. Gonzalo compagina lo de marcar goles con los estudios.

«Estudio un grado en ADE con especialidad de Business Analytics. Estudiar es algo que siempre me ha gustado. Considero que tengo la gran suerte de dedicarme al fútbol, pero quién sabe si algún día esto se acaba. Así puedo tener algo con lo que continuar y seguir trabajando. Además, me ayuda el poder ir a la universidad para conectar con mis amigos, estar ahí y tener una vida universitaria como un chaval normal de 22 años, que es lo que soy», finalizó.