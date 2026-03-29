Gonzalo no pierde el olfato

Gonzalo García no pierde el olfato goleador. El delantero del Real Madrid, cuya presencia en el equipo blanco ha sufrido un claro descenso este mes de marzo, ha demostrado que no importa cuánto lleve sin jugar para mantener intacta su capacidad anotadora. Su doblete del pasado sábado contra Chipre, más allá de los dos goles, es otra prueba de su habilidad para estar siempre en el lugar adecuado del área y, sobre todo, no perdonar.

El canterano madridista marcó en dos momentos decisivos para la selección española sub-21 (0-2 y 0-4). El primero para poner tierra de por medio con Chipre y el segundo para sentenciar el partido y prácticamente la clasificación para el Europeo. España ganó cómodamente un partido en el que el mejor fue Gonzalo, que se ha consolidado por completo en el equipo de David Gordo mientras sigue luchando por su oportunidad con la absoluta.

Como decimos, la participación de Gonzalo ha disminuido en las últimas semanas dado que Álvaro Arbeloa viene apostando por una especie de sistema con dos puntas abiertos, Vinicius y Brahim Díaz, en el que de momento no le encaja el delantero. Pero lejos de bajar los brazos, el killer de La Fábrica ha aprovechado el parón de selecciones para tocar a la puerta haciendo lo que mejor se le da: marcar goles.

Gonzalo no jugó ni un sólo minuto en la eliminatoria de octavos de final de la Champions League en la que el Real Madrid superó al Manchester City ni tampoco en la victoria en el derbi contra el Atlético. Sólo fue titular en el primer encuentro de marzo, en el que los blancos perdieron ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, y la suma de minutos es de 145 en total.

Gonzalo quiere más

Nada que ver con su inicio de 2026, año que inauguró con un hat trick contra el Betis que le valió la titularidad en la Supercopa de España al completo, aún con Xabi Alonso. La llegada de Arbeloa no le desplazó ni mucho menos al banquillo, pues ha sido titular en seis duelos, incluida la vuelta de la repesca de la Champions frente al Benfica.

Sin embargo, la irrupción del mejor Vinicius ha hecho que Gonzalo cuente con menos oportunidades, pero, como ya ha pasado en varias ocasiones, el delantero de la cantera del Real Madrid siempre reaparece con goles. Esta temporada ya suma 11 entre club y selección, una cifra alta para no ser un fijo en el año posterior a su Pichichi en Primera Federación (25 dianas y cinco con el primer equipo en la 2023-24).

El próximo martes a las 19:00 horas, Gonzalo tendrá otra cita con el gol en el siguiente partido de clasificación para el Europeo sub-21 que los de David Gordo disputarán ante Kosovo. El madridista jugará en su ciudad, concretamente en Alcalá de Henares, y será una buena oportunidad para demostrar que ese olfato único va a más cada día.