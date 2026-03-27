Gonzalo dirige el festival sobre Chipre y empuja a España al Europeo

Lárnaca tiene acento español. Ejerce como puerto para un ramillete de jugadores de la AFE y como tarima sobre la que bailó la España Sub-21 de David Gordo sobre una Chipre superada que apenas inquietó la meta de Esquivel. No le dejó la Rojita. Cuando un partido acaba con 17 remates de un equipo y solo uno de otro… De la casi docena y media de disparos españoles, fueron certeros los de Mayenda, Niño, Fer López, Joel Roca y los de Gonzalo García por partida doble. Gonzalo capitaneó el set de una España que mira al Europeo.

Mantienen los de David Gordo su pleno de victorias en la fase de clasificación al Europeo. Dominan con puño de hierro con 24 goles a favor y solo dos en contra en seis partidos. Lo que arroja una media de cuatro tantos a favor por partido y 0,33 en contra. Las cuentas salen. También a Gordo, aunque sus jugadores se empeñan en complicarle las alineaciones. En especial Niño, que nada más salir rozó el gol en una ocasión y lo anotó a la segunda. Bendito problema pensará Gordo.

España ya disfrutó los 42 segundos de su primera ocasión. La acción de Gonzalo García, ágil y potente, la desbarató el portero Stylianou, salvador del 0-1 a toda velocidad. Después vivió un tramo más tranquilo, por debajo de las expectativas de oportunidades y goles de España, antes de la tormenta. Hasta que la fortuna se alió con la Rojita. No alcanzó a controlarla, sí a tocarla, Mario Martín, cuyo impulso al balón provocó una acción incómoda para la defensa de Chipre, sobre todo por la carrera de Mayenda a por el balón.

La solución de Venizelou, bien al suelo al corte, fue la perdición de Mills, el portero Stylianou y Chipre. La carambola que activó el rechace en el lateral sobrepasó por encima al guardameta y terminó en el gol que desató la goleada de España. Una pena máxima después tampoco aclaró el panorama del conjunto entrenado por David Gordo antes del descanso. En un centro al lateral al área, el portero Stylianou golpeó el balón y el rostro de Gonzalo García, derribado y dolorido en el suelo. No dudó el árbitro, el francés Mathieu Vernice, que señaló el punto de penalti. Gonzalo lanzó y Stylianou lo despejó.

El delantero del Real Madrid sufrió unos cuantos golpes. No fue solo ese penalti, sino también otro balón dividido en el comienzo del segundo tiempo frente al portero, justo antes del centro de falta que se remató hacia su propia portería Viktoros y que remachó Gonzalo García sin oposición tras el despeje del guardameta. El 0-2 y la resolución del encuentro, allá por el minuto 48, sin ninguna apariencia de reacción ofensiva chipriota. El anuncio de la goleada.

Ya acomodada la victoria, David Gordo reemplazó a Marc Bernal y Mario Martín, ambos con tarjeta amarilla, ambos protegidos para próximos desafíos y más exigentes, sin ir más lejos el próximo martes contra Kosovo, tercera de su grupo, en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares.

Antes, España disparó la goleada. Fer López, que entró en ese momento, en el minuto 54, marcó el 0-3 en el 57; Gonzalo García repitió en el 0-4, a pase de Álex Valle, a la hora de juego, y Mayenda fue aún más allá con el 0-5 en el 70, igual que Adrián Niño con el 0-6 en el 73 y Joel Roca con el 0-7 en el 93, para agrandar los números del equipo en esta fase. Son 24 goles en seis victorias. Y un liderato imparable.