De ex de Lando Norris a protagonista junto a Maxi Iglesias: así es Margarida Corceiro

El estreno de Todo lo que nunca fuimos ha puesto el foco sobre dos de sus protagonistas. Por un lado, Maxi Iglesias, uno de los rostros más reconocibles de la ficción española. Por otro, una actriz portuguesa que para muchos espectadores todavía es un descubrimiento, aunque en su país lleva años ocupando portadas, protagonizando series de éxito y acumulando millones de seguidores en redes sociales. Margarida Corceiro da ahora un paso decisivo en su carrera internacional al encabezar la adaptación cinematográfica de una de las novelas románticas más queridas de Alice Kellen. Su nombre lleva tiempo sonando en la industria audiovisual europea, pero este proyecto tiene todos los ingredientes para convertirla en una de las nuevas estrellas del cine romántico. Actriz, modelo, influencer y empresaria, Corceiro afronta un momento clave en una trayectoria que no ha dejado de crecer desde que comenzó a trabajar frente a las cámaras siendo apenas una niña.

La protagonista de la esperada adaptación de Alice Kellen

Los seguidores de Alice Kellen llevaban años esperando la llegada a la gran pantalla de Todo lo que nunca fuimos, una de las novelas más populares de la autora valenciana. La historia de Leah y Axel, marcada por la pérdida, la reconstrucción emocional y el amor, se ha convertido en un fenómeno editorial con miles de lectores en España y Latinoamérica.

Para dar vida a Leah, la producción ha apostado por Margarida Corceiro, una elección que ha despertado curiosidad entre quienes todavía no conocían a la intérprete portuguesa. Frente a ella estará Maxi Iglesias, que encarna a Axel en una película que aspira a convertirse en uno de los grandes títulos románticos de la temporada.

La química entre ambos actores ha sido uno de los aspectos más comentados durante la promoción del filme. Iglesias ha destacado en varias entrevistas la intensidad emocional de la historia y la importancia de trasladar a la pantalla la esencia de unos personajes que cuentan con una enorme comunidad de seguidores.

Para Corceiro, este proyecto supone mucho más que un nuevo papel. Se trata de una oportunidad para presentarse ante una audiencia internacional y consolidar una carrera que hasta ahora había desarrollado principalmente entre Portugal y algunos proyectos internacionales.

Una estrella consolidada en Portugal

Aunque para parte del público español sea una cara relativamente nueva, Margarida Corceiro lleva años siendo una de las celebridades más populares de Portugal.

Nacida en Santarém en 2002, comenzó a trabajar como modelo cuando apenas tenía diez años. Su naturalidad delante de las cámaras llamó pronto la atención de agencias y marcas, permitiéndole construir una carrera temprana en el mundo de la moda.

Aquella experiencia acabaría sirviéndole de trampolín para dar el salto a la interpretación. En 2019 debutó en televisión con la serie Prisioneira y rápidamente se convirtió en uno de los rostros jóvenes más prometedores de la ficción portuguesa.

A partir de entonces llegaron producciones como Bem Me Quer, Quero é Viver y Morangos com Açúcar, títulos que reforzaron su popularidad y demostraron su versatilidad como actriz. Su capacidad para conectar con el público y su creciente experiencia interpretativa la fueron situando entre las figuras más seguidas de su generación.

Más allá de la televisión

En los últimos años, Corceiro ha comenzado a ampliar horizontes con proyectos de mayor alcance internacional.

Uno de los más destacados fue Punto Nemo, serie estrenada en Prime Video en la que compartió reparto con nombres tan conocidos como Alba Flores, Najwa Nimri, Óscar Jaenada y Maxi Iglesias. Aquella experiencia le permitió familiarizarse con producciones de gran presupuesto y trabajar en un contexto mucho más global.

Precisamente, su encuentro profesional con Iglesias en el ámbito audiovisual ha terminado convirtiéndose en una de las conexiones más interesantes de esta nueva etapa. Ambos forman ahora una de las parejas artísticas más comentadas del cine romántico español gracias a Todo lo que nunca fuimos.

La película llega en un momento en el que las plataformas y las productoras buscan nuevos talentos europeos capaces de conectar con audiencias internacionales, y Corceiro parece reunir todas las cualidades necesarias para ello.

El poder de las redes sociales

Si algo caracteriza a Margarida Corceiro es su capacidad para moverse con soltura entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas digitales.

La actriz supera los dos millones de seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de sus proyectos profesionales, campañas de moda, viajes y momentos de su vida cotidiana. A ello se suma una importante comunidad en TikTok y otras plataformas, donde genera millones de visualizaciones.

Esta presencia digital ha sido clave para ampliar su alcance mucho más allá de las fronteras portuguesas. Hoy cuenta con seguidores repartidos por toda Europa y Latinoamérica, algo especialmente valioso en una industria donde la visibilidad internacional puede marcar la diferencia.

Su influencia también ha despertado el interés de importantes firmas de moda y belleza, que han encontrado en ella una embajadora capaz de conectar con las nuevas generaciones.

Modelo, empresaria y referente de estilo

Paralelamente a su carrera interpretativa, Corceiro ha continuado desarrollando proyectos relacionados con la moda.

Ha colaborado con algunas de las marcas más reconocidas del sector y se ha convertido en una habitual de campañas publicitarias y eventos internacionales. Su estilo, que combina elegancia contemporánea y naturalidad, la ha situado entre las jóvenes referentes de moda más influyentes de Portugal.

Pero su faceta profesional no termina ahí. En 2022 lanzó junto a su prima Marta Matias la firma de bañadores Missus, un proyecto que apuesta por la sostenibilidad mediante el uso de materiales reciclados procedentes de residuos plásticos recuperados del océano.

La iniciativa refleja una generación de emprendedores que busca combinar negocio y conciencia medioambiental, una preocupación cada vez más presente entre los consumidores más jóvenes.

La exposición mediática y la Fórmula 1

Durante los últimos años, el nombre de Margarida Corceiro también ha ocupado titulares por su vida sentimental. Su exrelación con el piloto británico Lando Norris la situó en el radar de numerosos medios internacionales y la acercó al universo de la Fórmula 1, uno de los deportes con mayor crecimiento mediático del mundo.