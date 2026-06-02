‘Toy Story 5’ ficha a la mayor estrella de la música para su canción principal: un valor seguro para los Oscar

El cine de animación no suele tener grandes oportunidades de cara al circuito de premios, más allá de, por supuesto, las candidaturas al mejor largometraje de animación. De hecho, a lo largo de la historia sólo tres películas han logrado optar a la consideración de mejor película: La Bella y la Bestia (1991), Up (2009) y Toy Story 3 (2010). Por eso, no es de extrañar que precisamente Toy Story 5 haya decidido contar con la artista musical más importante del momento para poder tener opciones también en la categoría de la mejor canción de los Oscar 2027: Taylor Swift ha creado un tema original para el esperado regreso de Woody y compañía.

Era un secreto a voces en los mentideros de internet, pero la propia cantante confirmaba la noticia ayer con una publicación en sus redes sociales. Apoyándose en varios carteles promocionales de Toy Story 5 y en una foto suya tumbada en el césped, Taylor Swift explicó que el tema I knew It, I Knew You (Lo sabía, te conocía) estaría disponible en las plataformas el próximo 5 de junio.

«Siempre soñé con escribir para estos personajes que he adorado desde que tenía 5 años y vi la primera película de Toy Story (…) Escribí esta canción en cuanto llegué a casa después de la proyección», escribía la de Pensilvania en su perfil de X.

It’s a *Toy* Story 🤠

You knew it! My new original song “I Knew It, I Knew You” for Disney and @Pixar’s @toystory 5 will be yours on June 5th. I’ve always dreamed of getting to write for these characters who I’ve adored since I was a 5 year old kid watching the first Toy Story… pic.twitter.com/CRdhM5eLBt — Taylor Swift (@taylorswift13) June 1, 2026

‘Toy Story 5’ ficha a Taylor Swift

Esta canción original de Toy Story 5 será la más potente del proyecto, con Taylor Swift colaborando con el productor musical Jack Antonoff, habitual en los trabajos de la estrella y figura esencial de otras leyendas de la música como Lana Del Rey o Sabrina Carpenter.

A partir del próximo viernes, los fans de la cinta y de la cantante podrán escuchar por fin un tema que seguramente se centrará en el personaje de Jessie, la vaquera que parece recuperar el protagonismo perdido en la continuación. El propio director Andrew Stanton confirmó que el tema encajaba de lleno con el espíritu del filme y del rol al que en la versión original dobla la actriz Joan Cusack. Tampoco es de extrañar lo bien que casan el género de la cantante con Jessie, pues el espíritu y esencia original de la música de Swift sigue siendo el country norteamericano.

La presencia mediática de la artista y su reclamo popular impulsarán a Toy Story 5 a la candidatura de mejor canción original en los Oscar, uno de los pocos premios que Taylor Swift todavía no ha logrado.

¿Cuándo se estrena el regreso de Woody y compañía?

Toy Story 5 llegará a los cines de todo el mundo el próximo 17 de junio. Dada la expectación generada, en Disney y Pixar creen que la nueva entrega superará la barrera de los 1.000 millones de dólares.

En esta ocasión, la trama se centrará en los juguetes de siempre intentando hacer frente a una nueva amenaza para Bonnie: la adicción a las pantallas y el acoso de las redes sociales.