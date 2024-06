‘Up’ cumple 15 años: 7 curiosidades que quizás no conocías sobre la cinta más sentimental de Pixar

Puede ser que Up no sea la película mejor valorada por los fans del cine de animación, pero tiene sin lugar a dudas el mejor arranque quizás de toda la historia del estudio del flexo. El retrato sobre el enamoramiento de Elli y Carl es inolvidable y al igual que sucede con Coco, su historia te arrebata el corazón. Por eso y con motivo de que hace 15 años que se estrenó en los cines, te traemos siete datos curiosos sobre su producción que igual no conocías:

1-¿Dónde se están las famosas cataratas?

Las Cataratas del Paraíso, el lugar donde Elli y Carl construyeron juntos su deseo de explorar y vivir la vida que trágicamente, el tiempo les impidió. No obstante ¿existe realmente este lugar? Los diseños de las películas de animación habitualmente se inspiran en lugares reales para configurar sus creaciones y por tanto, el escenario más especial de la historia no iba a ser menos. Para crear las Cataratas del Paraíso que vemos en la película, los productores tomaron dos vuelos, se trasladaron en helicóptero y utilizaron algunos vehículos, hasta llegar caminando al Monte Roraima y Salto Ángel, ubicados en Venezuela. Una larga odisea digna de la propia historia de Carl que por supuesto, mereció la pena.

2-¿Qué raza es Dug?

Si Dug no es tu personaje favorito de la película, lamentamos decirte que no tienes corazón. La mascota lleva un colgante que le permite comunicarse con los humanos, lo que lo convierte irremediablemente en un elemento cómico trascendental en la historia, porque a pesar de poder comunicarse lo cómico del asunto es que dice cosas para las que seguramente tampoco necesitaríamos ese dispositivo para entenderle. Dug representa la raza más tierna entre los perros que existen, una mezcla de Golden Retriever y Labrador.

3-La icónica casa de ‘Up’ existe

Quizás no hay nada más icónico en UP que la propia casa de Elli y Carl. Un hogar que construyeron juntos y que el anciano se niega a abandonar tras el fallecimiento de esta. Un espacio colorido lleno de recuerdos y de arreglos. La metáfora perfecta de una amor de época que se resiste al paso del tiempo, cobrando una identidad propia. En Up, la casa es un personaje más y es inevitable remitirnos a ella y que no aparezca ante nosotros el edificio con los característicos globos. Pues lo cierto es que esta existe en la realidad, se encuentra en Estados Unidos y vale 400 mil dólares.

4-Ellie: la hija del director

La presencia de la hija del director Pete Docter fue clave en el desarrollo artístico de la película, sobre todo para crear a Ellie. Los dibujantes se inspiraron en ella y de hecho, puso su voz en la versión original. Docter además utilizó dibujos reales de su pequeña para ponerlos en el libro de aventuras que comparten Ellie y Carl.

5-La voz de Russel: cosa de hermanos

Casi 500 niños acudieron al casting para probar suerte y poder ser la voz de Russel, el adorable boyscout de la película que se cuela en la casa de Carl antes de que esta salga por los aires con los coloridos globos. Jordan Nagai acompañó a su hermano a las pruebas y a pesar de no pretender hacerlas, su voz cautivo al equipo creativo y por su puesto al director. Para darle más veracidad al asunto, Jordan tuvo que correr de un lado a otro del estudio y hablar como si estuviese completamente exhausto.

6-La venganza contra Charles Mintz

Pixar, propiedad de Disney, también tiene mensajes de cariño hacia su compañía madre. Por eso, a la hora de crear al villano Charles Muntz, los creadores se inspiraron en Charles Mintz, un productor de la Universal Pictures. ¿Pero qué había hecho para que desde la Casa del Ratón le guarden ese rencor? Pues minas fue ni más ni menos quien le robó a Walt Disney los derechos de producción de Oswald el conejo afortunado. Razón que llevaría al creador de la compañía ha dibujar finalmente al que es el dibujo animado más famoso de la historia: Mickey Mouse.

7-La primera en Cannes

Ahora es bastante habitual tener a lo mejor de la animación en el Festival de cine de Cannes. Sin embargo, en 2009 Up se convirtió en la primera película animada en 3D que se preestrenaba en la croisette, encima inaugurando el certamen. Cuenta la leyenda que cuando terminó la proyección el público guardo silencio hasta que Tilda Swinton se levantó a aplaudir y todos se levantaron con gran entusiasmo.