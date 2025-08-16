Aviso importante de Jorge Rey por el cambio extremo que llega al norte de España: «Hacia el 21…»

Jorge Rey lanza un aviso importante por el cambio extremo que llega al norte de España este día 21 de agosto. La recta final de este mes de agosto puede convertirse en un completo infierno, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante algunas novedades que pueden ser claves. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede convertirse en una situación en la que todo puede ser posible. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos marquen muy de cerca.

Es momento de dejar salir algunos detalles que pueden acabar siendo las que marcarán estos días de verano. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marque en estos días que tenemos por delante y que puede acabar siendo esenciales. En este verano en el que tendremos que ver llegar algunos cambios destacados, tocará estar pendientes de un cielo que a partir del día 21 puede darnos un cambio radical que puede ser esencial en unos días de verano en los que parecerá que llegamos a una nueva estación.

El cambio extremo que llega al norte de España será este

Hacia el 21 de agosto parece que estaremos ante el fin de estas olas de calor que se han convertido en un problema. Lo que nos está esperando es una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que nos acompañe en unos días de cambios en los que todo es posible.

Hemos visto como el verano se desarrollaba con algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días de agosto en los que media España está de vacaciones. Lo que nos está esperando es un giro radical que puede acabar convirtiéndose en una situación realmente inesperada.

Es hora de apostar claramente por una previsión del tiempo de la que advierten Las Cabañuelas. Un sistema que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en consideración. Estos días tenemos que ver llegar un giro radical en el que el verano puede esfumarse por completo.

Las altas temperaturas de estos días pueden pasar a la historia, si nos fijamos en lo que nos dice este sistema ancestral que nos invita a conocer en primera persona qué es lo que puede pasar.

Jorge Rey sabe muy bien qué es lo que nos está esperando

Lo que nos está esperando es un importante cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. De momento, nos tocará estar pendientes de un mes de agosto en el que, de momento, los primeros días están siendo un infierno.

Siguiendo la previsión del tiempo de la AEMET, tenemos por delante una situación de cambios que puede llegar a ser especialmente complicados en estos días de ola de calor. Tal y como nos explican en su web: «Persiste este día un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Se espera nubosidad baja en el Cantábrico y el noroeste de Galicia, con posibles lloviznas débiles, bancos de nieblas y brumas en el mar y zonas litorales más persistentes en los gallegos. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco y tormenta aislados en zonas de montaña con posibilidad de rachas muy fuertes. Despejado en Baleares y nuboso en el norte de las islas Canarias con nubosidad de evolución en el interior de las de mayor relieve, sin descartar algún chubasco débil.

Temperaturas máximas en descenso en el Levante y en el Cantábrico, ligero en la meseta norte, alto Ebro y Pirineos y en ligero ascenso en el litoral de Tarragona y en el resto, más acusado en litorales del sur peninsular. Se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, salvo los litorales, montaña y el extremo norte, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y de Murcia. Descenso ligero de las mínimas en la mitad norte, excepto ligeros ascensos en el oeste de la meseta norte y en ascenso en el resto, más suave en los archipiélagos. No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente depresiones del noreste y zonas de Canarias».

Siguiendo con la misma previsión, las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas en la mayor parte de la Península, así como en zonas de Baleares y Canarias, alcanzándose los 40 en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica, en las depresiones del noreste y en interiores de Valencia y Murcia».