Adiós a la pensión por incapacidad si estás en esta lista: el Gobierno lo ha hecho oficial

Este 2026 llegan cambios más importantes en materia de pensiones y el más importante tiene que ver con el aumento de las contributivas que se verá reflejado en la nómina del mes de enero. El Gobierno también ha confirmado los requisitos que se exigen para solicitar la pensión por incapacidad permanente, que en España reciben un millón de los 9,4 millones de pensionistas que hay en nuestro país. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la pensión por incapacidad.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social se prepara para un desembolso histórico en pensiones con el primer pago de la nómina de 2026, que tendrá un incremento del 2,7% en las pensiones contributivas de jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares. En las próximas semanas la Seguridad Social aumentará el gasto récord de 13.750,1 millones del pasado mes de diciembre.

De esta cantidad, 1.278,7 millones fueron a parar a las pensiones de incapacidad permanente que en España reciben un millón de personas. Con el nuevo incremento del 2,7%, la pensión media de incapacidad permanente pasará de los 1.211,48 euros a 1.244,18 euros al mes de media entre las personas que reciben una pensión por incapacidad total, absoluta y gran invalidez, cuya pensión media en 2025 ha llegado a 2.583,15 euros. Desde el 1 de enero también se ha confirmado un aumento de la pensión máxima hasta los 3.356,40 euros al mes repartidos en 14 pagas, que equivale a 47.009,62 euros al año.

Requisitos para la pensión por incapacidad

Además de la pensión por incapacidad temporal, que son las famosas bajas médicas, la pensión por incapacidad permanente se divide en cuatro tipos, en función de la enfermedad o accidente:

Parcial: Cuando ocasiona al menos el 33% de la actividad laboral.

Cuando ocasiona al menos el 33% de la actividad laboral. Total: Te inhabilita para la profesión habitual, pero pueden desarrollar otra actividad.

Te inhabilita para la profesión habitual, pero pueden desarrollar otra actividad. Absoluta: Te inhabilita para todo tipo de trabajo.

Te inhabilita para todo tipo de trabajo. Gran invalidez: Te inhabilita para toda profesión y además necesitas a una persona a cargo para desenvolverte en el día a día.

Para poder acceder a la pensión por incapacidad permanente, hay que cumplir una serie de requisitos que recoge la Seguridad Social en su página web y que seguirán vigentes en este 2026. El primero de ellos, e indispensable, es que el trabajador esté en situación de alta o en situación asimilada de alta. También hay que cumplir con una cotización en el caso de que el accidente o enfermedad no sean de carácter profesional. Por ejemplo, en los mayores de 31 años, se tiene que haber cotizado 1/4 del tiempo entre los 20 años y la enfermedad con un mínimo de cinco años. También se podrá acceder a esta pensión si 1/5 de la cotización ha sido dentro de los últimos 10 años.

Y lo más importante, para ser beneficiario de una pensión por incapacidad permanente en España, el causante tiene que acreditar una dolencia en el expediente médico que debe confirmar el Instituto General de la Seguridad Social. Además, cada dos años se fija un plazo para la revisión de la situación del beneficiario. De cara a este 2026, debido a las listas de espera, todo hace indicar que este plazo se puede ir a los 25 o 26 meses.

Lo normal es que esta revisión sea solicitada por el tribunal médico, que tiene que realizar un informe sobre la situación del beneficiario de una pensión por incapacidad. También hay casos en los que la puede solicitar la empresa o la mutua y también el propio trabajador si ve que ha habido un agravamiento de su situación. El fin de las revisiones finaliza una vez que el ciudadano ha cumplido con los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación.