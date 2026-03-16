Violaron a una joven drogada y borracha en una playa de Ibiza y ahora se enfrentan a duras penas de cárcel

Once años después de que ocurrieran los hechos, la Audiencia Provincial de Baleares juzgará este lunes, 16 de marzo, un grave caso ocurrido en Ibiza. En el banquillo de los acusados se sentarán dos hombres que presuntamente violaron a una joven que se encontraba en estado de semiinconsciencia en una playa de la isla pitiusa.

Los hechos se remontan al año 2015. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los dos procesados se encontraban de madrugada en una playa de Ibiza cuando observaron a una mujer que presentaba un evidente estado de semiinconsciencia tras haber ingerido alcohol y drogas. La víctima apenas podía reaccionar ni oponerse a lo que estaba sucediendo.

De acuerdo con el relato del Ministerio Público, ambos hombres decidieron aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de la joven. En un primer momento, uno de los acusados la arrojó al suelo e intentó penetrarla vaginalmente, aunque no logró consumar el acto. Instantes después, el segundo procesado intervino y le introdujo su pene en la boca mientras el primero la sujetaba, impidiendo que pudiera resistirse.

La situación duró varios momentos hasta que varios testigos que se encontraban cerca se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo y acudieron en su auxilio. Gracias a su intervención, los agresores cesaron su conducta y la joven pudo escapar de la agresión.

Tras más de una década de espera, el caso llega finalmente a juicio. La Fiscalía considera que ambos actuaron de manera conjunta y consciente, aprovechándose del estado de indefensión de la víctima para cometer los abusos.

Por todos estos hechos, se piden penas que superan los 21 años de prisión. Para el primero de los procesados, el Ministerio Público reclama nueve años por abuso sexual con penetración en concepto de cooperador necesario y tres por abuso sexual con penetración en grado de tentativa. Para el segundo la Fiscalía pide nueve años por abuso sexual con penetración.

Además, también se reclama una indemnización de 8.000 euros para la víctima.