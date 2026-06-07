Marratxí aprueba unos presupuestos «históricos»: fin de imposición del catalán y más inversión en seguridad y familias

El Ayuntamiento de Marratxí gobernado por PP y Vox ha aprobado unos Presupuestos Municipales «históricos» para el año 2026 en los que se contempla más inversión en seguridad en las calles, más ayudas sociales destinadas a las familias del municipio y la eliminación de la imposición del catalán, que dejará de ser un requisito obligatorio para acceder a determinados puestos municipales.

En concreto, las cuentas ascienden a un total de 42.608.018,72 euros, lo que supone un incremento del 8,39% respecto al ejercicio anterior. Esta vez, los presupuestos incorporan numerosas medidas impulsadas por los concejales de los de Santiago Abascal.

«No estamos en las instituciones para ocupar sillones, sino para transformar la realidad de nuestros vecinos. Hemos conseguido que nuestras prioridades políticas se conviertan en hechos concretos y en inversiones reales», han destacado los representantes de la formación.

Entre los principales avances logrados por Vox destaca el importante refuerzo de la Seguridad Ciudadana, cuyo presupuesto aumenta en 745.288,54 euros, un 13,21% más que en 2025. Cabe recordar que durante este año ya se han incorporado seis nuevos agentes de policía, además de personal de limpieza viaria y operarios para las brigadas municipales.

A ello se suma la creación de una nueva plaza de policía nocturno y otra plaza administrativa para la brigada de Vías y Obras. Asimismo, se ejecutará la reforma integral del cuartel de la Policía Local, una reivindicación necesaria para dotar a los agentes de unas instalaciones adecuadas y mejorar el servicio que prestan a los ciudadanos.

Otro de los avances más importantes impulsados por Vox es la normalización del uso del español dentro de la administración municipal. A partir de ahora se equiparará la presencia del español y del catalán en las redes sociales municipales, publicaciones, cartelería, folletos y comunicaciones institucionales, corrigiendo el desequilibrio existente hasta ahora.

Por si fuera poco, el conocimiento del catalán dejará de ser un requisito obligatorio para acceder a determinados puestos municipales como brigadas, peones, celadores, personal de cementerio o notificadores, pasando a valorarse únicamente como mérito.

Igualmente, cualquier ciudadano que se dirija al Ayuntamiento en español tendrá garantizado recibir respuesta en la misma lengua, poniendo fin a situaciones que habían generado numerosas quejas vecinales, según ha explicado el partido.

Por otro lado, también se ha conseguido reducir un 85% la aportación municipal al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, que pasa de recibir 10.000 euros a únicamente 1.500 euros.

«El dinero de los vecinos debe destinarse prioritariamente a resolver los problemas de los vecinos y no a financiar estructuras ideológicas que durante años han vivido de las administraciones públicas», han señalado.

Además, las ayudas destinadas a las familias aumentan casi un 10%, pasando de 220.000 a 240.000 euros. «Son el pilar fundamental de la sociedad y que las administraciones deben estar a su lado, especialmente en un contexto de inflación, aumento del coste de la vivienda y dificultades económicas para muchos hogares», ha explicado en una nota de prensa.

Estos presupuestos también reflejan la firme apuesta por la política de empleo con un incremento de 66.615,56 € (+11,94%). Y es que en lo que va de legislatura, se han ofertado aproximadamente 700 puestos de trabajo, una cifra histórica dadas las circunstancias económicas actuales.

En lo que respecta al área Medio Ambiente y mantenimiento hay uno de los mayores incrementos presupuestarios del Ayuntamiento, con una subida del 16,89%. Entre las actuaciones más destacadas figura la incorporación de un nuevo técnico de Medio Ambiente para atender el creciente volumen de trabajo relacionado con bienestar animal y la implantación progresiva de la recogida selectiva domiciliaria.

También se destinarán 300.000 euros a la rehabilitación de caminos rurales y se reforzará la maquinaria municipal con la adquisición de un camión grúa, un camión con cesta elevadora y una nueva pickup.

Además, Vox ha logrado evitar la implantación de una nueva tasa de basura que en numerosos municipios de la península ha supuesto incrementos de hasta el 80% para los ciudadanos.

Las cuentas aprobadas contemplan asimismo una inversión de 1,3 millones de euros para la reforma del cementerio municipal, una actuación largamente demandada por los vecinos y que permitirá modernizar unas instalaciones esenciales para el municipio.

Por último, los de Abascal han garantizado el mantenimiento de medidas de apoyo al tejido empresarial local, conservando la reducción del 50% en las tasas de ocupación de espacio público para terrazas y la bonificación del 100% de la tasa de basuras.