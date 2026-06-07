Histórico Márquez: logra su victoria 100 y se mete en la lucha por el Mundial tras la caída de Bezzecchi

Marc Márquez ha vuelto. Este muerto está muy vivo. El vigente campeón de MotoGP se ha llevado la victoria en el GP de Hungría de MotoGP y regresa a lo más alto del podio 266 días después de su última victoria en el GP de San Marino de 2025. Ha costado, pero ya está aquí la victoria 100 en MotoGP del piloto español. Una caída al principio de Bezzecchi y Martín le permite meterse de lleno en la pelea por el Mundial. Acosta fue segundo y Bagnaia tercero.

Salida accidentada en Balaton Park. Marc Márquez no empezó de la mejor manera pero logró retener la primera posición al paso por la primera curva, ante la amenaza de un Pedro Acosta que salió disparado. Pero Jorge Martín no pudo detener la moto a tiempo y se fue al suelo en la frenada de la uno, llevándose por delante a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, a la otra Aprilia, la de Raúl Fernández, y a las Ducati de Di Giannantonio y Aldeguer.

El campeón del mundo de 2024 había salido muy bien por el interior, pero se le empezó a mover la moto al llegar a la frenada de la uno y, al intentar tumbarla para hacer el giro, se fue al suelo. En la caída se llevó por delante a cuatro pilotos: Di Giannantonio, Bezzecchi, Aldeguer y Raúl Fernández. Todos menos Diggia, que pudo volver a carrera, tuvieron que pasar por el centro médico tras el fuerte accidente.

Mientras todas las miradas estaban puestas en el accidente múltiple entre cuatro de los primeros cinco clasificados del Mundial. Por delante, Acosta se mantenía pegado a Márquez y lograba adelantarle en la segunda vuelta. A partir de ahí, el de KTM aprovechó que había montado el neumático blando detrás para escaparse y dejar atrás a la Ducati. Llegó a tener algo más de un segundo y medio de ventaja sobre el de rojo.

Pero el vigente campeón de MotoGP, que apostó por el medio delante y medio detrás, se dedicó a gestionar un poco en las primeras vueltas. A mitad de carrera, un poco antes, el ilerdense abrió gas y empezó a recortar diferencias a ritmo de vuelta rápida. Fue en la vuelta 14 cuando el 93 dio caza al 37. La pelea más esperada del fin de semana ya estaba aquí y no defraudó.

Los dos pilotos españoles, que compartirán box el año que viene en Ducati, mantuvieron una bonita pelea. Marc Márquez adelantó a Acosta, pero el Tiburón de Mazarrón sacó los dientes y le devolvió el adelantamiento para mantener la primera posición. Se pegaron en los últimos giros y al llegar a la frenada de la 17 se tocaron y el de Cervera se quedó algo lejos. Pero volvió a intentarlo en la siguiente vuelta y esta vez sí que pudo consolidarlo. Balaton sigue siendo Balaton Marc.