Marc Márquez: «Ha sido una victoria cara, pero ha valido la pena»

Marc Márquez ha logrado su victoria número 100 en el Mundial tras volver a ganar en Balaton Park. El leridano no subía al primer cajón del podio desde el 16 de septiembre de 2025 en el GP de San Marino. Tras la carrera, el de Ducati reconoció que «ha sido una victoria cara después de la lesión del año pasado», «pero ha valido la pena», dijo.

«Estoy supercontento. Ha sido una victoria cara después de la lesión del año pasado. En el deporte todo puede cambiar de un día para otro. Hemos regresado, ha sido duro, con muchas dificultades, tenía aquí una gran oportunidad. Quiero dar las gracias a todos los que han creído en mí, los doctores, los fisios… El precio era caro, con mucho trabajo en casa, pero ha valido la pena. Otro regreso más», empezó diciendo el piloto español.

Sobre lo que dijo al llegar a Hungría el jueves de que si estaba delante era porque los demás habían hecho algo mal, respondió: «Bueno, también lo hemos hecho bien nosotros. Es verdad que esperaba encontrarme peor en este circuito, pero yo creo que la clave fundamental fue el viernes: dosificarme mucho, no apretar. Simplemente apreté dos o tres vueltas; vi ya en el FP1 que me salía con facilidad y entonces no gasté energía. Ayer me encontré mejor que hoy, pero hoy lo he dado todo».

«Al final de la carrera… menos mal que iba con ese neumático medio y Acosta iba con el blando. Me ha dado un poquito de tregua, porque iba con el brazo izquierdo agarrotado de hacer tanta fuerza. Y el derecho… Menos mal que había pocas curvas. Eso me ha permitido dosificar. Pero bueno, ha sido una victoria que hemos pagado a un precio caro, pero ha valido la pena», agregó.

Preguntado por el precio que ha pagado: «¡Joder!, tú dirás, he pasado dos veces por el quirófano, muchas horas de camillas, no me lo tomo a risa porque es muy duro, pero hay que ser optimista, no ha sido la primera vez. Cansa mucho más mentalmente que físicamente, pero cuando vives estos momentos, la recompensa está ahí. Ahora hay que ver si tenemos más oportunidades, me han salvado las curvas de izquierda este fin de semana. Veremos qué pasa en Brno y Holanda. Tenemos que tener paciencia e ir sumando, porque, como se ha visto hoy, todo puede pasar».

Márquez reconoció que siguió su instinto con el neumático: «Hoy hemos optado por el medio trasero. Al principio pensaba que habíamos cometido un error, porque todo Ducati, incluso Gigi Dall’Igna, me empujaban al blando trasero, pero decidí apostar por mi instinto. Al principio no podía seguir a Acosta, pero he tenido paciencia, al final tenía mucho más a nivel de neumático y muy poco a nivel físico. Se me agarrotó el brazo izquierdo, que es el bueno, de hacer tanta fuerza».

Pero no quiere lanzar las campanas al vuelo todavía: «Veremos cómo evolucionamos. Los doctores han hecho su trabajo, que era liberar ese nervio, ahora es trabajo de los fisios y recuperación para intentar seguir evolucionando. Ahora es momento de pasar las carreras que vienen, la de Brno y la de Assen, que son muy físicas, sobre todo la de Holanda, a ver cómo llegamos al parón del verano».

Marc Márquez se mantiene cauto a la hora de hablar de su posible remontada en la pelea por el Mundial: «Hoy hemos tenido un punto de suerte. Afortunadamente, todos los pilotos están bien, cuando he visto que nos íbamos solos Acosta y yo digo ‘ha pasado algo’. Se han caído los dos o tres pilotos que tenían ritmo para ganar la carrera. Ha sido suerte. En un campeonato tan largo todo puede pasar, pero de momento no me encuentro en el estado para remontar».

«Me encantaría decir que a por la remontada, que en Brno vamos otra vez a por la victoria, a ver si llueve (risas), pero… lo he visto este fin de semana, con solo dos frenadas de derechas ya me costaba, pero eran solo dos y eso hacía que me pudiera reservar bastante. Hacer un fin de semana como el que he hecho es difícil. Lo tienes que cuadrar todo bastante cuando no aprietas el viernes. Seguiremos insistiendo. Quiero disfrutar. Durante toda mi carrera deportiva me he puesto mucha presión, pero ahora es tiempo de… Claro que voy a seguir siendo ambicioso, no me calmaré con 33 años, pero quiero relajarme un poco mentalmente y disfrutar, porque si disfruto, todo va a ir llegando. Pero todo depende del físico, que tenemos que ir mejorando», concluyó.