El rey ha vuelto: Marc Márquez se lleva la pole en Hungría con caída incluida

El rey ha vuelto. Marc Márquez ha logrado la pole en el GP de Hungría de MotoGP (1:36.785). Es la primera vez que saldrá en la primera posición después de pasar por el quirófano tras su lesión en el pie. El vigente campeón de MotoGP y su futuro compañero de equipo en el Ducati Lenovo en 2027, Pedro Acosta, regalaron una bonita batalla por la pole en las últimas vueltas. Le dio la vuelta a una caída en la primera salida a pista para repetir el éxito del año pasado.

Todos querían la rueda de la moto roja del 93. Las dos balas del Ducati Lenovo salían primero y segundo de boxes, con Bagnaia a la estela de Marc después de superar la Q1 con el mejor tiempo –Marini pasó con él–. Nada más arrancar la vuelta cronometrada, el nueve veces campeón del mundo y ganador aquí el año pasado se iba al suelo en la curva uno. Todo se torcía desde el inicio mientras el Tiburón de Mazarrón volaba por Balaton Park con su KTM.

Pero el rey se rehízo rápido de la caída y en dos vueltas ya estaba delante. La primera vez que pasó por meta, su tiempo dejaba ciertas dudas sobre el estado de la moto, pero las disipó rápido en el siguiente giro. Un tiempo que le colocaba segundo, justo detrás de Acosta, aunque un poco lejos del crono de la KTM. Pero lo mejor estaba por llegar. Ambos se guardaron lo mejor para las últimas vueltas.

Cuando todo parecía indicar que el tiempo de 1:36.888 le daría la pole al piloto murciano, renació Marc Márquez para negarle esa primera posición a Pedro con un 1:36.791, 97 milésimas más rápido que el 37. Saltaba la sorpresa en Balaton Marc, como lo bautizaron el año pasado. El piloto de Ducati se llevaba la pole momentánea. Acosta venía mejorando en el tercer sector pero no fue suficiente para batir al de Cervera, que mejoró aún más en su siguiente vuelta para bajar todavía más ese crono. Tras estos dos marcianos saldrá Fermín Aldeguer, que acabó tercero.