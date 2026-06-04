Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2026 Este GP de Hungría es la octava jornada del Mundial de MotoGP 2026 y se correrá en el Circuito Balaton Park Marco Bezzecchi lidera la clasificación de pilotos del Mundial de MotoGP 2026

Tras un increíble fin de semana en Italia los pilotos han tenido que viajar apenas unos días después para disputar este GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2026 que lidera Marco Bezzecchi. A menos de veinte puntos se encuentra Jorge Martín, que es segundo, mientras que Di Giannantonio completaría el podio. A continuación te contamos la fecha, horarios y el canal de televisión para ver todo lo que ocurrirá en el Circuito Balaton Park.

A qué hora es la carrera de MotoGP del GP de Hungría: todos los horarios por días

Viernes 5 de junio

El GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2026 comenzará este viernes 5 de junio con una apasionante jornada en la que los pilotos tendrán que familiarizarse con el Circuito Balaton Park en las diferentes sesiones de entrenamientos libres. Todos tendrán que coger buenas sensaciones para afrontar el resto del fin de semana con la mejor confianza en estos días tan vibrantes y frenéticos que tenemos por delante.

FP1 Moto 3 – 9:00 – 9:35 horas.

FP1 Moto 2 – 9:50 – 10:30 horas.

FP1 MotoGP – 10:45 – 11:30 horas.

Moto3 Practice – 13:15 – 13:50 horas.

Moto2 Practice – 14:05 – 14:45 horas.

MotoGP Practice – 15:00 – 16:00 horas.

Sábado 6 de junio

Será el sábado 6 de junio cuando todos los aficionados y seguidores del Mundial de MotoGP 2026 puedan disfrutar de un día apasionante en este GP de Hungría, ya que tras las últimas sesiones de entrenamientos libres se disputarán las diferentes clasificaciones y para terminar en el Circuito Balaton Park disfrutaremos con una carrera al sprint en la que los Pedro Acosta y compañía esperan poder acabar lo más arriba posible para sumar unos puntitos en la clasificación.

FP2 Moto3 – 8:40 – 9:10 horas.

FP2 Moto2 – 9:25 – 9:55 horas.

FP2 MotoGP – 10:10 – 10:40 horas.

Q1 MotoGP – 10:50 – 11:05 horas – Q2 MotoGP – 11:15 – 11:30 horas.

Q1 Moto3 – 12:45 – 13:00 horas – Q2 Moto3 – 13:10 – 13:25 horas.

Q1 Moto2 – 13:40 – 13:55 horas – Q2 Moto2 – 14:05 – 14:20 horas.

Carrera al sprint de MotoGP de Hungría – 15:00 – 15:45 horas – 13 vueltas.

Domingo 7 de junio

La guinda al pastel llegará el domingo 7 de junio con un día increíble en el Circuito Balaton Park, ya que tras las carreras de Moto3 y Moto2 llegará la categoría reina en este GP de Hungría. Está programado que este Gran Premio del Mundial de MotoGP 2026 comenzará a las 14:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 26 vueltas.

Carrera de Moto3 – 11:00 horas. 20 vueltas.

Carrera de Moto2 – 12:15 horas. 22 vueltas.

Carrera de MotoGP del GP de Hungría – 14:00 horas. 26 vueltas.

Dónde ver la carrera del GP de Hungría de MotoGP 2026 online en vivo gratis

Dazn es el medio de comunicación que tiene en su haber los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que ocurra a lo largo del Mundial de MotoGP 2026. Los entrenamientos, clasificaciones, carreras al sprint y el GP de Hungría se podrá ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que destacar que se trata de un canal de pago al que habrá que estar suscrito para disfrutar de todo lo que suceda en este vibrante fin de semana en el Circuito Balaton Park.

Por otro lado, todos aquellos aficionados y amantes del motociclismo y seguidores de los diferentes pilotos españoles tienen que saber que van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el GP de Hungría del Mundial de MotoGP 2026 a través de la app de Dazn. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero este medio también pone a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en esta prueba que se celebra en el Circuito Balaton Park.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra durante el fin de semana en esta jornada del Mundial de MotoGP 2026, donde, obviamente, estaremos prestando especial atención a todos los pilotos españoles que participan. Publicaremos la crónica de todas las pruebas que se celebren en el GP de Hungría y también compartiremos con todos nuestros lectores todas las reacciones que se produzcan en el trazado magiar.

Dónde escuchar por radio el GP de Hungría de MotoGP

Los aficionados que no puedan ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming lo que suceda en esta jornada del Mundial de MotoGP 2026 tienen saber que van a poder escuchar gratis por la radio todo lo que ocurra en el Circuito Balaton Park. Emisoras como Cope, la Ser, Radio Marca, Onda Cero o RNE podrían conectar con el GP de Hungría para narrar lo que esté ocurriendo allí con los pilotos españoles.

Circuito del GP de Hungría de MotoG

El Circuito Balaton Park, que se encuentra a 85 kilómetros al suroesete de Budapest, será el escenario donde se disputará esta octava jornada del Mundial de MotoGP 2026 que es este GP de Hungría. Se inauguró en 2023, por lo que estamos hablando de un trazado prácticamente nuevo en el que hay siete curvas de derecha y diez de izquierda a lo largo de sus 4,08 kilómetros. Su ancho de pista es de 12 metros y la recta más larga de 665 metros. Marc Márquez tiene la vuelta rápida en este enclave, ya que en 2025 detuvo el cronómetro en 1:37:699.