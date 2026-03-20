Todo lo que tienes que saber sobre Pedro Acosta: edad, apodo, en qué escudería está, cuántas carreras ha ganado, quién es su pareja…

Pedro Acosta (Puerto de Mazarrón, 25 de mayo de 2004) afronta el Gran Premio de Brasil de MotoGP como flamante líder del Mundial después de su victoria al sprint y el segundo puesto conseguido en el Gran Premio de Tailandia. El piloto de KTM, que encara su tercer año en la categoría reina después de un sexto y cuarto puesto en la clasificación final, afronta este campeonato con el objetivo de quedar en el top 5 y con licencia para soñar en grande. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Pedro Acosta.

Cuando Marc Márquez lo permita, Pedro Acosta está llamado a liderar el Mundial de MotoGP. A sus 21 años hizo historia hace unas semanas tras ser el piloto más joven de la historia en llevarse una carrera al sprint y este año quiere seguir batiendo récords de precocidad a lomos de la KTM. Tras vencer en la jornada del sábado y ser segundo en el GP de Tailandia, el piloto español llega al nuevo Gran Premio de Brasil con el objetivo de volver a estar entre los mejores de la parrilla.

Hace unos días concedió una entrevista en la que dejó claro que la presión tiene que ser para los pilotos más experimentados de la parrilla. «Quienes tienen que estar delante son los demás», dijo a la vez que dejó claro que: «Yo voy a lo mío, ya dije que el objetivo es estar en el ‘top 5’ en todas las carreras; lo hicimos en una. Muchas veces hay que hacer lo que debes y no lo que quieres. Hay que evitar cometer los errores del año pasado».

Cuántos años tiene Pedro Acosta

Pedro Acosta nació el 25 de mayo de 2004 y actualmente tiene 21 años, siendo uno de los pilotos más jóvenes de la parrilla en MotoGP.

De dónde es Pedro Acosta

Pedro Acosta es de Puerto de Mazarrón, una localidad costera de poco más de 10.000 habitantes situada a pocos kilómetros de Murcia.

Cuánto mide y cuánto pesa Pedro Acosta

Según informa la página web oficial de MotoGP, mide 171 cm y pesa 63 kg.

Cuál es el apodo de Pedro Acosta

Es conocido como ‘El Tiburón’ y no es para menos. Todo se debe a su capacidad para morder y a la agresividad que ha demostrado desde que era un niño encima de la moto.

Qué moto tiene Pedro Acosta

El murciano pilotará en el Mundial de MotoGP 2026 una KTM. El piloto murciano debutó en la categoría reina en el equipo GasGas Factory Racing Tech 3 y desde 2025 milita en Red Bull KTM Factory Racing.

En qué equipos ha estado Pedro Acosta

Su carrera ha estado ligada desde niño a Red Bull y a KTM. Fue campeón del mundo en Moto3 y Moto2 con el equipo Red Bull KTM Ajo, y después de un año, GasGas Factory Racing Tech 3; en 2025 fichó por Red Bull KTM Factory Racing.

Cuántas carreras ha ganado Pedro Acosta

Al español se le resiste la primera victoria en el Mundial de MotoGP; durante dos años y una carrera ha conseguido siete podios, una pole y tres vueltas rápidas. Su victoria al sprint en Tailandia también fue la primera en esta modalidad. En sus cinco años de trayectoria en el Mundial, en diferentes categorías, ha ganado 16 carreras.

Cuánto dinero gana Pedro Acosta

Motosprint desveló en 2025 el sueldo de la parrilla de MotoGP, con Marc Márquez y Fabio Quartararo compartiendo clasificación con 12 millones al año. Todo indica que el salario del campeón español habrá subido en los últimos meses después de su último triunfo en el pasado Mundial 2025. A pesar de ser una de las mayores promesas del campeonato, el murciano está entre los mejor pagados. Según este medio, actualmente estaría recibiendo 1,5 millones al año.

Dónde vive Pedro Acosta

Sigue viviendo en su Mazarrón natal con sus padres y hace unos meses fue viral tras hacer una confesión a Márquez sobre este motivo. El de Cervera le preguntó si seguía viviendo en el pueblo y el murciano respondió haciendo un alarde de su naturalidad. «Probé lo de Andorra, alquilé un apartamento una semana y, a los dos días, le dije a mi padre: ‘vente p’arriba, que ya estoy hasta los coj…’. No tío, y que echaba mucho de menos la playa. No sé casi ni hacerme la comida», le dijo.

🗣️ “¿Vives en tu pueblo aún?” 🔊 “Sí. Probé lo de Andorra y a los dos días le dije a mi padre: vente para arriba que yo ya estoy hasta los c***” La divertida conversación entre @marcmarquez93 y @37_pedroacosta desvelada en #CodigoMotoGP ▶️ https://t.co/Pw8uVyEPnp pic.twitter.com/h8rk5WDxOS — DAZN España (@DAZN_ES) March 11, 2024

Quién es la pareja de Pedro Acosta

Desiree Piqueras, hermana del piloto de Moto3 Ángel Piqueras, ha sido su novia toda la vida, pero parece ser que la relación ha terminado, atendiendo a unas declaraciones realizadas por el piloto hace menos de un año. «Solo digo que no me caso con nadie, igual que tenía novia y me quedé soltero; la vida cambia», dijo Pedro Acosta durante una entrevista cuando fue cuestionado sobre un posible cambio de equipo.