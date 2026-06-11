Luis Arroyo, portavoz de Zapatero, aseguró que las joyas valían entre 30.000 y 50.000 euros, una cifra 26 veces inferior al valor real

Luis Arroyo, portavoz autorizado del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró públicamente tras conocerse el hallazgo de las joyas en la caja fuerte del despacho de Ferraz que las piezas intervenidas procedían «de herencias tanto de su familia como la de su mujer y de regalos» y que su valor se situaba «entre 30.000 y 50.000 euros». OKDIARIO revela hoy que la tasación encargada por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama a la joyería Ansorena cifra el conjunto en 1.300.000 euros, una cantidad 26 veces superior a la que ofreció el portavoz.

Arroyo aprovechó entonces su comparecencia para cargar contra la investigación y asegurar que estaba convencido de que «hay una vinculación política» en la imputación de Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. La tasación de Ansorena, firma fundada en 1845 y designada por el juez precisamente por su prestigio y solvencia pericial, deja en evidencia aquella valoración y complica aún más la versión oficial del entorno del ex presidente sobre el origen y el valor real de las joyas halladas en su despacho.

La misma versión fue sostenida durante el propio registro por Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero y presente en el despacho cuando los agentes de la UDEF abrieron la caja fuerte. Alcázar señaló ante los policías que las joyas eran herencia de Sonsoles Espinosa y regalos de viajes, y fue ella misma quien reveló la existencia de la caja fuerte, que según explicó procedía de la vivienda particular del matrimonio. La coordinación entre el testimonio de la secretaria durante el registro y el mensaje lanzado después por el portavoz apunta a una versión pactada que la tasación de Ansorena ha dejado en papel mojado.

Ansorena, además de contar con casi dos siglos de historia y haber realizado encargos para la Casa Real, ha recabado para esta tasación la opinión del Instituto Gemológico Español.