El juez del ‘caso Plus Ultra’ encarga a la joyería Ansorena la tasación de las joyas de Zapatero

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha encargado a la joyería Ansorena una tasación de las joyas halladas el pasado 19 de mayo en el despacho del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en el marco del denominado caso Plus Ultra.

En una providencia dictada este miércoles, el magistrado ordena que se proceda a un análisis preliminar «a fin de determinar su naturaleza, autenticidad y valor económico (de reposición), fabricante (sello/marca del joyero) y fecha aproximada de fabricación». Todo ello, precisa, sin perjuicio de una tasación pericial posterior que abarque otros datos analíticos de interés.

El análisis será efectuado por Ansorena previo juramento o promesa y será debidamente documentado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, con expresión de todos los requisitos necesarios para el cumplimiento de la cadena de custodia.

La joyería Ansorena, fundada en 1845 por Celestino Ansorena, se encuentra ubicada junto al Retiro, en el Barrio de Salamanca. Ha realizado numerosas joyas para la Casa Real. Además, entre sus encargos más famosos se encuentra la corona de la Virgen del Pilar de Zaragoza. En la actualidad, también es una sala de subastas y galería de arte.

En el registro a la oficina de Zapatero, agentes de la UDEF y la Unidad Central de Ciberdelincuencia encontraron un copioso conjunto de alhajas: collares, pulseras, pendientes, sortijas, brazaletes, relojes de marcas como Longines, Omega, Pierre Balmain y Certina, y una pieza con la inscripción «José Luis R.Z.».

Para la apertura de la caja fuerte fue convocado el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), aunque finalmente no fue necesaria su intervención técnica. Acudió una persona con la llave. El registro se prolongó desde las 8:17 hasta las 14:00 horas.

Al menos 3 millones de euros, según los expertos

El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid y presidente de la Confederación de Comercio (COCEM), Armando Rodríguez, ha analizado para OKDIARIO las joyas de Zapatero, y ha señalado que estas piezas, que lucen «rubíes, esmeraldas y zafiros», además de «diamantes», podrían alcanzar los «dos millones de euros».

Por su parte, Santiago Balboa, otro joyero de gran trayectoria con sede en París, habla de «más de tres millones de euros». «Confirmando que sean piedras buenas, estamos hablando de varios cientos de miles de euros como mínimo hasta la posibilidad de que en función de esa calidad de las piedras, pudieran ser hasta millones de euros», afirma Rodríguez.

«Aparenta ser material muy bueno y parece ser brillantería con piedra de color, de las tres piedras principales, tres piedras preciosas: rubíes, esmeraldas y zafiros», agrega.

Por su parte, la tasadora Alicia Vildósola, miembro de la Asociación Española de Tasadores de Alhajas con 30 años de experiencia y acreditación del HRD Hooge Raad voor Diamant de Amberes, ofrece una lectura más cauta. Tras analizar las mismas fotografías, ha señalado que «sin el correspondiente examen de metales y estudio gemológico presencial, no puede afirmarse de manera concluyente que todas las monturas sean de oro ni que las piedras sean necesariamente naturales».

Vildósola ha identificado piezas que «responden más bien a joyería comercial de buena calidad, probablemente fabricada entre los años 50 y 70, con una estética muy característica de producciones destinadas al mercado asiático, especialmente Tailandia».

Algunos collares, añade, muestran «indicios visuales compatibles con materiales teñidos o tratados y de calidad gemológica baja». Su valoración orientativa se sitúa por debajo de la de sus compañeros, «pudiendo variar en función de la calidad gemológica exacta, quilataje, pureza y posible procedencia de las piedras preciosas».

Registro histórico

La Audiencia Nacional llevó a cabo este registro en la oficina del ex presidente, ubicada en la calle Ferraz, número 35. En su casa podría tener aún más joyas.

La entrada y registro dio lugar a la incautación de decenas de carpetas con documentación, dispositivos electrónicos, pendrives, discos duros y un conjunto considerable de joyas halladas en una caja fuerte. Zapatero asegura que son «herencia de Sonsoles y regalos de viajes».

Lo cierto es que en una revisión exhaustiva realizada por OKDIARIO de las imágenes públicas de Sonsoles Espinosa a lo largo de siete años como primera dama —bodas reales, galas de ópera, cenas de Estado— y otros 14 años posteriores, no se ha podido identificar ninguna de las piezas intervenidas.

La investigación a Zapatero y su familia se enmarca en supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, apropiación indebida, falsedad documental y blanqueo de capitales.