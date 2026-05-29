El Gobierno ha regado con un millón de euros el Ateneo de Madrid desde que lo preside el portavoz de Zapatero

Luis Arroyo preside el Ateneo de Madrid desde 2021. Llegó a la institución con el sambenito de ser el paracaidista del PSOE, tras haber sido asesor político en los gobiernos de Zapatero. Ahora, con el ex presidente imputado, Arroyo se ha convertido en su portavoz oficial. Lo hace mientras dirige una institución que, desde su llegada, ha recibido cerca de un millón de euros en subvenciones del Gobierno.

Arroyo fue director de gabinete de los secretarios de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Zapatero; después dirigió el gabinete de Carme Chacón en el Ministerio de Vivienda y, más tarde, fue subdirector en el gabinete de la vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega. Un currículum inequívocamente militante socialista que no le impidió hacerse con las riendas del Ateneo, desde donde las administraciones del Estado le han transferido 943.855 euros en subvenciones entre 2021 y 2026.

Aunque estas subvenciones podrían parecer un apoyo a la cultura del Gobierno central, España cuenta con una red de ateneos repartidos por todo el país que no reciben el mismo trato que el madrileño. En los cinco años de liderazgo de Arroyo, el Ateneo de Barcelona recibió apenas 60.000 euros en subvención pública del Estado, mientras que otros como el de Valencia o Cádiz se han tenido que conformar con subvenciones locales o autonómicas.

El contraste de ayuda pública entre estos edificios casa con los críticos de Arroyo, quienes le acusan de hacer política a través de la presidencia del Ateneo. En diciembre de 2024, el Consejo de Ministros aprobó una subvención de más de 400.000 euros para el «fomento, promoción y divulgación de la memoria democrática» en el Ateneo de Madrid.

En septiembre de 2023, Pedro Sánchez eligió precisamente el Ateneo para realizar la apertura del curso político. Socios de la institución cuestionan además que en la sección de desayunos informativos más del 90% de los invitados son afines al Gobierno o al PSOE. Una institución que presume de pluralismo, pero que, en la práctica, parece haber orientado su agenda hacia los intereses de quienes la financian.

Las tensiones con la Comunidad de Madrid pusieron en evidencia esa dependencia del dinero público. A finales de 2023, Ayuso redujo al Ateneo la subvención nominativa de 100.000 euros que venía recibiendo desde hacía 25 años. Fuentes del Gobierno regional aseguraron que estaban hartos del comportamiento que consideraban sectario de Arroyo.

Socios del Ateneo no ven con buenos ojos que su presidente ejerza de portavoz público de un ex presidente imputado, y temen que esa exposición mediática pueda manchar la institución. La pregunta que queda flotando en los salones del viejo Ateneo es si el dinero público ha comprado cultura o ha comprado lealtades.

Pese a todas las polémicas, Arroyo acaba de renovar su mandato al frente de la institución en las elecciones celebradas hace apenas dos días, el pasado 26 de mayo, con una mayoría suficiente para seguir al frente del Ateneo durante los próximos años. El portavoz de Zapatero continuará, por tanto, gestionando una institución regada con dinero público mientras compagina ese cargo con su cada vez más visible activismo en defensa del expresidente imputado.