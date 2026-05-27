Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha asegurado que ya ha leído el sumario y que «no hay motivos» para dejar de apoyar al ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por blanqueo de capitales, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal por su presunta influencia en la concesión del rescate durante la pandemia a la aerolínea Plus Ultra.

«Después de lo que he leído y tras compartirlo también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente para cambiar de posición» sobre su apoyo a Zapatero.

«He tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación el extenso sumario», ha reconocido el también secretario general del PSOE.

«Lo dije en las Cortes generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí», ha asegurado para reiterar su apoyo al ex líder socialista. «Con toda la colaboración con la justicia», Sánchez ha manifestado «todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero».

En todo caso, ha intentado escurrir el bulto: «Es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el Gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos».

«Creo que ninguna de estas investigaciones, que ya veremos en qué acaban», ha asegurado, «impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de ocho años a esta parte». «Eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura», ha indicado.

Así se ha expresado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la audiencia que ha mantenido unas horas antes con el Papa León XIV en el Vaticano. Se trata de un viaje previo a la visita apostólica del Pontífice a España que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio.

Además de la audiencia con el Pontífice, el presidente del Gobierno ha mantenido otra reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

Estas citas llegan apenas unos días antes de la primera visita apostólica de León XIV a un país de la Unión Europea. Su viaje a España se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio. El Pontífice visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Información en desarrollo.