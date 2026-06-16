Argentina – Argelia: horario y dónde ver en directo por TV y online gratis el partido del Mundial 2026

Argentina entra en escena en el Mundial y se mide a Argelia en el primer encuentro de ambas selecciones en el torneo. La vigente campeona del mundo debuta en un encuentro que se disputa en Kansas City. Con un gran favoritismo, Argentina se mide a Argelia en el que es el primer partido del grupo J del Mundial 2026. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver todo lo que ocurra en este choque.

Argentina – Argelia del Mundial 2026: cuándo es y a qué hora empieza el partido

La selección de Argentina se enfrenta a la de Argelia en la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026, partido que se disputará en el Estadio de Kansas City. Argentina es el combinado claramente favorito para llevarse el triunfo ante Argelia, que, eso sí, es un equipo potente en el fútbol africano. Argentina llega a este Mundial defendiendo el título conseguido en el último, en Qatar 2022.

La FIFA anunció que este partido en el que se medirán Alemania y Curazao de la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 se jugará este miércoles 17 de junio. El organismo que controla la Copa del Mundo fijó el inicio de este choque entre los argentinos y los argelinos en el horario de las 03:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Todo debería transcurrir con total normalidad en la previa y en los aledaños del Estadio de Kansas City para que comience de manera puntual este partidazo.

Dónde ver en directo gratis el Argentina vs Argelia: canal de TV y cómo ver online

DAZN y RTVE son los medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país los diferentes partidos que se jueguen en la Copa del Mundo, pero es cierto que el primero de ellos tiene todos los choques de forma íntegra, mientras que el ente público sólo un duelo al día. Este Argentina – Argelia de la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión sólo a través de DAZN.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda en la Copa del Mundo, donde tenemos a un enviado especial, y también en la previa de este duelo de la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Argentina – Argelia y, cuando suene el pitido final en el Estadio de Kansas City, publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que se produzcan en Estados Unidos.

Dónde escuchar por radio en directo el Argentina – Argelia

Los aficionados que no puedan ver este partidazo en directo por televisión, ni en streaming, ni en vivo online, van a poder escuchar por la radio gratis el choque. Emisoras como Cope, Onda Cero, Radio Marca, RNE o la Ser conectarán para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en este duelo que protagonizarán Argentina y Argelia.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Alemania – Curazao?

El Estadio de Kansas City será el escenario donde se jugará este Argentina – Argelia de la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026. Este campo se inauguró en 1972 y tiene un aforo para recibir a 79.400 espectadores, esperándose una buena entrada para este choque en el que participa una de las grandes favoritas para conquistar la Copa del Mundo.

La FIFA designó al árbitro polaco Marciniak para que dirija la contienda que van a disputar Argentina y Argelia en el Estadio de Kansas City en este partido que corresponde a la jornada 1 del grupo J del Mundial 2026.