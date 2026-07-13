Alineación de Francia contra España: Tchouaméni regresa a la titularidad

Didier Deschamps tampoco parece dispuesto a inventar en el partido más importante del Mundial. El seleccionador francés habría encontrado su equipo ideal durante las eliminatorias y, salvo sorpresa de última hora, repetiría el once que le ha llevado hasta las semifinales con una sola modificación: la entrada de Tchouaméni a la medular.

La portería volvería a estar defendida por Mike Maignan, mientras que la línea defensiva estaría formada por Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté y Digne. Cuatro futbolistas que apenas han concedido espacios durante el torneo y que representan una de las principales fortalezas del conjunto francés. Por delante aparecería un centro del campo diseñado para competir, presionar y sostener las transiciones. Aurélien Tchouaméni actuaría como eje del equipo, acompañado por Adrien Rabiot, dos centrocampistas con recorrido, físico y capacidad para llegar a ambas áreas.

La gran amenaza volvería a concentrarse en los últimos metros. Ousmane Dembélé partiría desde la banda derecha, Michael Olise tendría libertad para aparecer entre líneas, Doué lo hará por la izquierda y Kylian Mbappé volvería a ejercer como gran referencia ofensiva. Aunque el capitán francés parta nominalmente como delantero, Deschamps le concede absoluta libertad para caer a cualquiera de los dos costados, buscando constantemente situaciones de uno contra uno que permitan explotar su velocidad. Esa movilidad obligará a España a mantener una vigilancia permanente sobre el futbolista del Real Madrid.

Deschamps mantiene el plan

El plan francés no cambiaría demasiado respecto a las anteriores eliminatorias. Deschamps apostaría por un bloque compacto, capaz de sufrir sin balón y tremendamente peligroso cuando recupera la posesión. Francia no necesita dominar los partidos para sentirse cómoda. Al contrario. Espera el momento adecuado para acelerar y castigar cualquier pérdida rival con la calidad de sus hombres de ataque. Precisamente por eso, Luis de la Fuente insiste tanto en la importancia de esconderle la pelota al conjunto galo. Si España consigue imponer largos periodos de posesión, reducirá el número de transiciones que tanto daño hacen los franceses. Si el partido se rompe, Francia tendrá buena parte del camino recorrido.

Posible alineación de Francia

Esta podría ser la alineación de Francia para medirse a España en las semifinales del Mundial: Maignan; Koundé, Upamecano, William Saliba, Digne; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.