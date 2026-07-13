Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo el España - Francia del Mundial 2026 Este España - Francia es de las semifinales del Mundial 2026 y se jugará en el Estadio de Dallas

Llegó el momento que todos esperaban. España y Francia se ven las caras en las semifinales del Mundial 2026 en lo que será un choque apasionante y que se disputará en el Estadio de Dallas. Lamine Yamal, Mikel Merino y compañía se ven las caras ante Kylian Mbappé, Michael Olise y resto de futbolistas galos, que han firmado una gran Copa del Mundo. Eso sí, en el recuerdo quedan esas victorias de la selección española frente a los galos y la esperanza de poder seguir luchando por la segunda estrella. A continuación te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo este partidazo.

A qué hora es el partido de España contra Francia de semifinales del Mundial 2026

La selección española de fútbol se va a enfrentar a Francia en el partido que corresponde a las semifinales del Mundial 2026. El Estadio de Dallas acogerá este choque entre dos de los mejores combinados del planeta y será uno de los duelos más destacados de lo que llevamos de la Copa del Mundo. Hay en juego un puesto en la gran final del torneo y, lógicamente, tanto España como el conjunto galo, irán con todo a lograr ese billete para el choque definitivo que se jugará en Nueva York.

La FIFA ha programado este apasionante España – Francia de las semifinales del Mundial 2026 para este martes 14 de julio. El organismo que controla la Copa del Mundo ha fijado el horario de este choque a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que como ha venido ocurriendo durante todo el torneo el balón pueda rodar de manera puntual en el Estadio de Dallas.

Dónde ver el partido de España vs Francia de semifinales del Mundial 2026

Dazn y RTVE son los dos medios de comunicación que tienen los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país la Copa del Mundo, aunque es cierto que el medio privado tiene íntegramente todos los partidos y el ente público un duelo como máximo al día, además de los que jugase la selección española. Este España – Francia de las semifinales del Mundial 2026 se podrá ver en directo por televisión a través de Dazn y gratis y en abierto por La1.

Todos aquellos aficionados incondicionales de la selección española de fútbol también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el España – Francia correspondiente a las semifinales del Mundial 2026 mediante las aplicaciones de Dazn y RTVE Play, que se podrán descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Con un ordenador también se podrán acceder a las webs de estos operadores para disfrutar de todo lo que suceda en el Estadio de Dallas.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que ocurra diariamente en la Copa del Mundo, donde tenemos un enviado especial siguiendo a la selección española. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del España – Francia de las semifinales del Mundial 2026. Una vez acabe el choque en el Estadio de Dallas publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las mejores reacciones y las noticias importantes que se produzcan en suelo estadounidense.

Dónde escuchar por radio en directo el España – Francia del Mundial 2026

Aquellos aficionados y seguidores de la selección española que no puedan ver este partidazo España – Francia de las semifinales del Mundial 2026 por televisión en directo ni en vivo online ni en streaming van a poder escuchar gratis por la radio todo lo que ocurra en el Estadio de Dallas. Emisoras como Cope, Radio Marca, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con este choque para narrar el minuto a minuto de lo que suceda en la Copa del Mundo.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido España – Francia?

El Estadio de Dallas, conocido comercialmente como AT&T Stadium, está ubicado en Arlington, Texas, y es el recinto deportivo en el que se jugará el España – Francia de las semifinales del Mundial 2026. Fue inaugurado en 2009 y tiene capacidad para recibir a unos 80.000 espectadores. En este campo los de Luis de la Fuente consiguieron ganar a Portugal en los octavos y con este duelo ante los galos se despedirá de la Copa del Mundo.

La FIFA ha designado a Iván Arcides Barton Cisneros como árbitro principal para este España – Francia que ha caído en las semifinales del Mundial 2026. Este colegiado de 35 años nació en El Salvador y se convirtió en internacional en 2018, pero desde el año 2023 trabaja en la liga de Arabia Saudí.