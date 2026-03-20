La selección de España ya luce la nueva camiseta para el Mundial 2026, y lo hace con dos diseños que respiran identidad, historia y, sobre todo, mucha pasión. De la mano de Adidas, «La Roja» vestirá dos camisetas que no solo representan fútbol, sino también cultura y sentimiento.

España tiene grandes aspiraciones en la cita mundialista que se celebrará en junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá como vigente campeona de la Eurocopa. Adidas se ha querido volcar presentando un diseño innovador a la altura del aura que posee el equipo entrenado por Luis de la Fuente.

La primera camiseta de España en el Mundial 2026

La primera equipación mantiene intacta la esencia que ha acompañado a varias generaciones. El rojo vuelve a ser el gran protagonista, un color que simboliza garra, entrega y orgullo nacional.

Los detalles en amarillo refuerzan ese vínculo con la bandera, en una camiseta pensada para emocionar tanto a jugadores como a aficionados. Es la piel de siempre, la que conecta con los grandes recuerdos y con el espíritu competitivo de España en las grandes citas.

Llama la atención el regreso del azul marino tanto a la camiseta en la zona de las mangas como a un pantalón donde es el color predominante. España cuenta con unos colores muy parecidos a los que le hicieron triunfar en la Eurocopa de Alemania.

La segunda camiseta de España en el Mundial 2026

Pero la gran novedad ha llegado el viernes, el mismo día que la lista para los amistosos contra Serbia y Egipto, con la presentación de la segunda equipación. En esta ocasión, Adidas ha apostado por algo diferente, con un diseño en tonos claros que rompe con lo habitual, pero que está cargado de simbolismo. Inspirada en la literatura española, la camiseta evoca las páginas de un libro antiguo, como si cada partido fuese una historia por escribir.

Los detalles en dorado y burdeos aportan elegancia, mientras que los patrones recuerdan a manuscritos clásicos, en un guiño a la riqueza cultural del país. Incluso la «Ñ» adquiere protagonismo como símbolo único de identidad. Es una camiseta que va más allá del deporte: habla de quiénes somos.

Ambas equipaciones acompañarán a España en un Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Allí, el equipo no solo buscará la gloria deportiva, sino también llevar su esencia a cada rincón del mundo. Porque si algo queda claro con estas camisetas, es que España no solo juega al fútbol: lo siente, lo vive y lo convierte en una expresión de pasión que trasciende el campo.