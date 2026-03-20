Para ponerle otra estrella: así es la segunda camiseta de España para el Mundial

España ya tiene segunda camiseta para el Mundial. La actual campeona de Europa vestirá de blanco en el campeonato del mundo que se celebra este verano en Estados Unidos, México y Canadá y donde se enfrentará en fase de grupos a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva camiseta de España para el Mundial.

Adidas y la Real Federación Española de Fútbol anunciaron a primera hora de este viernes la que será la segunda camiseta de España para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. La selección de Luis de la Fuente estrenará esta equipación en el amistoso que le enfrentará a Serbia en La Cerámica este 27 de marzo. En un principio estaba previsto que se estrenara en la finalísima, pero finalmente la flamante nueva camiseta se verá el próximo viernes en la casa del Villarreal.

Así es la segunda camiseta de España para el Mundial

España lucirá de blanco en el Mundial. Según ha informado la RFEF en un comunicado, «la segunda equipación de España se inspira en la tradición literaria del país y está diseñada para ayudar a los jugadores en condiciones de calor extremo». La selección también recupera el tradicional logo de Adidas que regresa a la Copa del Mundo 36 años después.

«El diseño de la nueva segunda equipación de España toma como referencia la rica tradición literaria del país. Sobre una base en blanco roto, que evoca el color de una página, el diseño incorpora un patrón integral en tono pirita inspirado en los dibujos y grafismos presentes en los libros y manuscritos clásicos», ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol en un comunicado.

En esta segunda camiseta de España para el Mundial se añadirán elementos dorados y burdeos a las mangas y el cuello, mientras que la inscripción «ESPAÑA» estará en la parte posterior del cuello, con la distintiva letra Ñ, que celebra el idioma español y su herencia cultural. «Con este lanzamiento, adidas refuerza su vínculo histórico con el fútbol y con la selección española a través de una prenda que combina innovación, simbolismo e identidad nacional en el mayor escenario del fútbol mundial», dice el comunicado.

«La colección supone además un hito para la marca al devolver el trébol a la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en 36 años. Presente en el lado derecho del pecho, este símbolo recupera una de las señas de identidad más icónicas de adidas en un momento clave para la cultura del fútbol, en el que la camiseta trasciende cada vez más el terreno de juego y las gradas», informa la firma alemana en su página web.

Esta segunda camiseta de España para el Mundial también hará una oda a la comodidad, ya que está diseñada para competir en máxima exigencia y en condiciones climáticas variables. «Para responder a escenarios de mucho calor, adidas incorpora tejidos con elasticidad mecánica y mapeado corporal en 3D junto con materiales CLIMACOOL+, pensados para evacuar el sudor con mayor rapidez y ayudar a mantener a los jugadores secos durante más tiempo», informa.