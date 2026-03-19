Alejandro Blanco: «El Mundial 2030 saldrá muy bien si somos capaces de estar juntos, sin personalismos»

Alejandro Blanco se ha convertido en uno de los dirigentes con mayor experiencia y éxito en el deporte español de la historia y no es de extrañar que se le haya encomendado una misión como liderar a España en la coordinación del Mundial de 2030. Hace apenas dos semanas, el Gobierno lo nombró en unos tiempos especialmente inestables para el mundo del fútbol en nuestro país.

El presidente del Comité Olímpico Español habla de todo sin pelos en la lengua. De los vaivenes en la Federación Española de Fútbol, la constante amenaza de Marruecos y de lo complicado que será poner de acuerdo a tantos actores implicados. Si hay alguien con capacidad para aglutinarlos a todos bajo un mismo liderazgo, ese es Alejandro Blanco.

PREGUNTA: ¿Qué supone este nombramiento como máximo responsable del Grupo de Trabajo de Coordinación del Mundial de Fútbol? Es un puesto de mucha relevancia…

RESPUESTA: Yo diría que más que relevancia, este puesto es de responsabilidad. Al final, en una reunión con la ministra, me propuso que coordinase todas las comisiones que se van a formar o que están formadas, pero que se pueden ampliar porque es un gran reto. Este es un proyecto, no de una federación, no de un deporte, es un proyecto de país y necesitas coordinar todo el trabajo para que el Mundial de 2030 sea recordado como el mejor de la historia. Yo estoy convencido de que se puede hacer. Que se puede hacer bien. Y bueno, para mí es una gran satisfacción personal el que hayan pensado en mí, pero también mucha responsabilidad, porque el camino es largo y el camino no es nada fácil porque el reto es muy grande.

P: ¿Cómo va a hacer para dirigir el Comité Olímpico Español y esta Comisión al mismo tiempo?

R: Se puede hacer trabajando como hacemos. Repartiendo bien el tiempo y dedicándole muchas horas, que no bajan de 16 ningún día. Se pueden hacer las cosas bien. Hay un equipo muy amplio de gente y lo único que hay que hacer es poner experiencia e intentar que todo el mundo entienda que aquí no hay personalismos, que esto es un proyecto, como decía antes, de país y que cada uno vamos a aportar lo que podamos aportar. Y con esa filosofía, intentando siempre sumar y multiplicar, jamás restar y dividir. Yo creo que se puede hacer un gran trabajo porque España, organizativamente, sí es verdad que estamos reconocidos por el nivel deportivo, no es menos el nivel organizativo. Cada evento que se hace en España triunfa. Entonces, yo creo que un Mundial que tiene una repercusión más grande que la de los demás deportes, pues yo creo que es nuestro reto, nuestra obligación y tiene que ser nuestro compromiso.

P: Históricamente, España tuvo el poso de haber organizado los mejores Juegos Olímpicos de la historia en Barcelona 92. Luego ya fueron superados por otras citas posteriores. El reto de España de superar a otros mundiales es complejo…

R: Es muy complejo, pero somos España. Yo creo que aquí hay una capacidad organizativa como no tiene nadie y creo mucho en el talento de la gente. Tenemos unos directivos en todas las federaciones en el mundo del deporte, gente que realmente ya tiene muchísima experiencia, que tiene un reconocimiento internacional enorme y que cuando todos juntos nos ponemos. Yo dije el otro día una cosa que considero que es fundamental: ‘Esto solo sale bien si somos capaces de estar juntos, de pensar juntos y de trabajar juntos’. Y creo que eso lo vamos a hacer.

P: Le leo unas declaraciones del día que fuiste nombrado. «La imagen de España debe ser la de un país competitivo y solo es posible luchar desde la unidad». ¿Cómo vamos a conseguir aunar todos los intereses cruzados? Y lo digo en base a su experiencia…

R: El objetivo final no admite discusión. Y decía antes algo importante: aquí no es un tema de personalismos. No es un tema de que alguien tenga la prioridad sobre algo. Al final, todo lo que es el fútbol lo va a coordinar y dirigir FIFA con el apoyo, sin duda, de la Federación Española, pero luego tenemos que ir a las autonomías. Tenemos que pensar no solo en las sedes, sino en las subsedes. Al final, el objetivo es organizar el mejor de los mundiales, entonces no hay ni capacidad ni tiempo para desviarse. Si lo hacemos todos juntos y todos ponemos lo mejor que tenemos, el Mundial será un éxito. Y como no cabe ninguna otra posibilidad, es que no pienso que pueda pasar que alguien intente dividir. Es que es imposible. Este es un proyecto de país en donde evidentemente lo lidere el gobierno, como tiene que ser, como los Juegos Olímpicos. Pero claro, cada uno tiene una misión y la de la Federación y el fútbol es importantísima.

P: Es muy distinto el Mundial del 82, que imagino que lo viviste en primera persona, que este, porque este es un mastodonte con 16 o 17 sedes, varios continentes implicados; tiene tela esto para coordinarse…

R: El mundo ha cambiado y esta es una prueba más. Pero al final nosotros nos tenemos que responsabilizar de lo que es España y aquí nos centramos con los equipos que vengan y, sobre todo, que cuentas con el apoyo y con la coordinación y con la dirección también de FIFA. O sea, nosotros tenemos que aportar todo lo que tenemos, que es mucho, pero también estamos muy protegidos con FIFA. Entonces nadie entendería que fuésemos por caminos diferentes o nadie entendería que el camino que tiene que recorrer España hubiese discrepancias o divergencias. Yo creo que si alguna virtud tenemos es el diálogo. Vamos a sentarnos, vamos a tener claro lo que tenemos que hacer, cuál es el objetivo y qué hace cada uno. Y la suma de todos es lo que va a dar que el éxito sea completo.

P: Ha habido un poco de sentimiento de que ha habido descontrol en el fútbol español con tres presidentes en los últimos tres años…

R: La situación está mucho más tranquila ahora y yo creo que nuestra misión es coordinar. Es decir, al final es verdad lo que dices, que ha habido demasiado ruido, pero yo siempre digo una cosa, que el fútbol ha funcionado todos los días y todos los fines de semana y se juegan miles de partidos. Y el fútbol español en todas las categorías tiene grandes éxitos. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar ahora es con que tenemos un gran objetivo, un objetivo que va por encima del fútbol, porque al final no vamos a extrapolar ni darle al mundo la imagen del fútbol español, que, por cierto, también, y ojalá ganemos el Mundial. Estamos preparados para ello. No podemos admitir ni discrepancias ni pensar cada uno que lo más importante es lo individual. Aquí lo más importante es lo colectivo. Solo seremos capaces de hacerlo bien si pensamos algo muy claro. ¿Cuál es el objetivo final? La imagen de España. ¿Cuál es el camino que hay que recorrer? Y en ese camino tenemos que ir todos juntos.

P: Claramente, la marca España en el mundo del deporte ha vivido su mejor momento en estos últimos 20 años.

R: Por supuesto, lo está viviendo. Hemos tenido hace poco un gran acto en el Comité Olímpico Español, cuando se creó el Comité Ejecutivo del Deporte, que vino el presidente del Gobierno y dijo que el 40% de las grandes noticias de éxito de España en el mundo son a través del deporte. La imagen de España es magnífica por nuestros deportistas, por nuestros entrenadores, por nuestros clubes, por nuestros dirigentes… La imagen de España vive su mejor momento. Vamos a hacerlo bien. Es que no tengo ninguna duda.

P: La gran batalla que todo el mundo está esperando: ¿quién va a llevarse la final del Mundial? Muchos dicen que hemos empezado la batalla antes de empezar.

R: Ese debate lo veo un poco complicado y te explico el porqué. Primero, no sabemos cuántas sedes va a haber aún. Después del Mundial 2026 es cuando FIFA determina el número de sedes y a partir de ahí es cuando tenemos que pensar. Este es un proyecto que se va a hacer de la mano con FIFA y, si me preguntas, por tradición, por el nivel del fútbol español, la final debe ser en España, no tengo ninguna duda. Pero como esto se va a hacer de la mano con FIFA, espero que podamos convencerles y que los grandes estadios que tenemos en España acojan la final.

P: ¿Qué impacto puede tener en la sociedad un Mundial? ¿Qué legado puede dejar? Porque España lleva tiempo sin organizar algo tan gordo y esto nos puso de moda en los 80 y 90.

R: No son comparables las fechas, es decir, al final los acontecimientos deportivos tienen una repercusión que en aquella época era imposible. Piensa y te hablo del último dato que tenemos de los Juegos Olímpicos. Ahora esperemos a ver qué pasa con el Mundial de Estados Unidos. Pero París 2024 los vio la mitad de la población mundial, casi cinco mil millones de personas. Por eso, un Mundial de fútbol, no sé si son 5.000 o 4.000, se me marean las cifras. Es la gran imagen de España la que está en juego. Entonces, cualquier acontecimiento deportivo tiene muchísima más repercusión mediática que anteriormente. El gran foco que va a tener este país justo después de que acabe el Mundial de Estados Unidos. España ya se convierte en el centro del fútbol mundial en 2026. Entonces, creo que es un acontecimiento que hay que tomárselo muy en serio; esta es la imagen de España.