Atraco de película en Madrid: cae una banda de ladrones peruanos cuando asaltaban una joyería vestidos de cura y de monja

La astucia de un vecino ha frustrado un rocambolesco atraco a una joyería de Madrid con los atracadores disfrazados de cura y de monja armados con pistolas y la reacción fulminante de la Policía Nacional, que ha desarticulado a toda la banda de ladrones peruanos de un solo golpe. Con este, frustrado, ya son siete atracos en los dos últimos meses en la Comunidad de Madrid.

El suceso ha tenido lugar alrededor de las 11:30 horas, cuando un falso cura y una falsa monja, atracadores que ocultaban armas bajo los hábitos, se han presentado en la puerta de la joyería Alcalá, en el número 132 de la misma calle de Madrid. Los supuestos clientes pidieron a una de las empleadas que les enseñara varios muestrarios de joyas.

Era un engaño. Mientras la vendedora atendía la petición de los atracadores disfrazados de cura y de monja, el tercer hombre aprovechó el momento para abalanzarse sobre ella y arrastrarla violentamente a la trastienda de la joyería. Sin embargo, la perspicacia de un vecino iba a terminar frustrando el atraco.

La falsa monja tenía las uñas pintadas

Los atracadores no contaban con la agudeza de un testigo que en ese momento estaba observando la escena desde la calle. Ese testigo reparó en que la falsa monja que acompañaba al cura, ambos atracadores, llevaba las uñas pintadas.

Ese detalle le pareció sospechoso al vecino, que llamó a la Policía Nacional de inmediato. La llamada llegó a la sala del 091, que movilizó a los agentes de seguridad ciudadana, pero también a los especialistas del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Reacción policial fulminante

La reacción de la Policía Nacional fue fulminante, tanto que se presentaron en la joyería antes de que los atracadores, el falso cura y la falsa monja y su cómplice, pudieran abandonar el local.

En las inmediaciones de la joyería, los agentes también descubrieron a otros dos miembros de la banda que estaban haciendo, no con mucho éxito, tareas de vigilancia.

El falso cura encañonó a la Policía

En el interior de la joyería se vivieron momentos de tensión cuando el falso cura y la falsa monja, los atracadores, sorprendidos por los policías, reaccionaron con violencia.

El falso cura llegó a encañonar a dos policías con una pistola, pero fue reducido de inmediato y detenido junto a la falsa monja y los otros tres atracadores.

La operación continuó minutos después con una persecución peligrosa por la vía rápida de la M-30 que terminó a la altura del Puente de Ventas. Eran los dos últimos atracadores peruanos, de un total de siete, que se ocupaban de esperar con el coche en marcha a los que estaban desvalijando la tienda.

Antes de ser detenidos, embistieron con su coche a uno de los vehículos policiales que les perseguían.