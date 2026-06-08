Es el quinto asalto con armas largas a una joyería y el tercero dentro de un centro comercial de Madrid. Esta vez le ha tocado el turno a la joyería José Luis del centro comercial Espacio en el municipio de Torrelodones. Allí, a las 11 de la mañana de este lunes, cuatro delincuentes encapuchados, tres hombres y una mujer, han irrumpido en el centro comercial pertrechados con armas de fuego y han atracado la joyería.

El violento asalto ha tenido lugar delante de numerosos testigos y con el resto de locales del centro comercial abiertos al público, desde donde se han grabado vídeos de los atacantes a golpes en la joyería y huyendo a la carrera por los pasillos antes de subirse a un coche blanco de alquiler que les esperaba en la puerta.

Las imágenes captan la tensión del momento y los comentarios indignados de los testigos llamando «hijos de puta» a los atracadores. En otras imágenes se aprecia la joyería destrozada, con las vitrinas desvalijadas y los comerciantes intentando recuperarse del susto.

Quinto atraco aparatoso en un mes

El asalto a la joyería de Torrelodones es el quinto en la Comunidad de Madrid en menos de un mes. El anterior fue en el norte de la ciudad, en el centro comercial La Vaguada, donde los encapuchados asaltaron a punta de pistola otra joyería de la misma firma en otro atraco llamativo.

Antes, a mediados de mayo, se registró otro atraco en Vallecas y días antes otro en un local de compraventa de oro ubicado en Torrejón de Ardoz, además de otro asalto en un local de la calle Toledo.

Asesinato en Torrelodones

Solo ha pasado una semana desde el tiroteo mortal que se cobró la vida de un joven español de origen marroquí, también en Torrelodones.

La investigación del tiroteo parte de la hipótesis de que se trató de un ajuste de cuentas entre grupos de delincuentes comunes de origen marroquí y español. El crimen estaría relacionado con el tráfico de drogas; esa es una de las líneas principales que estudia la Guardia Civil tras interrogar a tres testigos que acompañaban a la víctima.

El suceso tuvo lugar en un parque cerca del colegio San Ignacio de Loyola sobre las nueve y media de la noche del lunes 1 de junio, y los vecinos fueron los que alertaron al 112 de la Comunidad de Madrid de que habían escuchado disparos. Hasta el lugar se trasladaron los servicios de emergencia, que encontraron al herido y trataron de estabilizarlo.

La víctima mortal tenía antecedentes policiales previos y no tiene un domicilio conocido. Llegó hasta el lugar del crimen acompañado de otros tres jóvenes de perfil similar dispuestos a ajustar cuentas con el grupo rival, se cree que compuesto por ciudadanos españoles.

En medio de la refriega, uno de los integrantes del grupo adversario de los magrebíes sacó un arma de fuego y disparó en el pecho al joven, hiriéndole de gravedad.