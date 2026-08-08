Cielos despejados y tormentas aisladas en Andalucía según AEMET

El 8 de agosto de 2026, en el conjunto del territorio andaluz, se prevé un predominio de cielos poco nubosos o despejados, especialmente en el interior y el litoral atlántico. Sin embargo, el litoral mediterráneo mostrará cielos más nubosos, acompañados de brumas y la posibilidad de bancos de niebla. En las sierras del interior oriental, la nubosidad de evolución diurna podría dar lugar a tormentas aisladas. Las temperaturas se mantendrán sin cambios, con ascensos locales en algunas áreas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 8 de agosto

Cielo despejado y calor intenso en Sevilla

El día en Sevilla se presentará bajo un cielo despejado que se irá desperezando lentamente con la salida del sol a las 07:34. Las temperaturas oscilarán entre unos cálidos 21 grados por la mañana y una máxima que alcanzará los 39 en la tarde, haciendo que la sensación térmica llegue a los 40. Con un viento de dirección predominante, suave al principio, se tornará más enérgico en algunas horas, alcanzando ráfagas que superarán los 50 km/h.

Después del mediodía, el calor se sentirá más intenso y el aire ligero dará paso a cierta pesadez debido a la humedad que, aunque no será abrumadora, se notará en el ambiente. A lo largo de la jornada, el riesgo de lluvia es escaso, así que no se espera sorpresas húmedas. La jornada se alargará hasta bien entrada la noche, con la puesta del sol a las 21:24, dejando un hermoso resplandor en el cielo sevillano.

CÃ³rdoba: brisa inquietante y posibilidades de lluvia

El amanecer en Córdoba trae una brisa inquietante, como si la naturaleza se preparara para un cambio drástico. Las nubes se amontonan en el cielo, anticipando un día de sorpresas meteorológicas que alterarán la rutina habitual. A medida que avanza la mañana, el viento sopla con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 60 km/h, mientras las temperaturas rondan entre los 21 y 39 grados.

El contraste se siente a medida que avanza el día: el sol puede asomarse por la mañana, pero la tarde trae consigo la posibilidad de lluvias y un descenso térmico notable. Con una sensación térmica que podría alcanzar los 42 grados y humedad que puede ser agobiante, es recomendable llevar paraguas para estar preparado ante cualquier eventualidad.

En Huelva, cielo despejado y ambiente agradable

La mañana ofrece un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables que rondan los 22 grados. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán estables con algunas nubes ligeras y el viento soplará suavemente, creando un ambiente placentero para disfrutar del aire libre.

Esta jornada es ideal para pasear por los alrededores o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. Con temperaturas que alcanzarán un máximo de 37 grados, es una oportunidad perfecta para disfrutar de un buen café en una terraza o de una caminata por el centro.

Agradable jornada para actividades al aire libre en CÃ¡diz

Esta jornada en Cádiz comienza con un amanecer tranquilo, donde el cielo se presenta despejado y la temperatura mínima se sitúa en 22°C. A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará los 24°C y la sensación térmica se sentirá similar, aunque con una humedad relativa que alcanzará hasta el 80%, aportando una ligera pesadez al ambiente. El viento soplará suavemente desde el oeste, a unos 20 km/h, sin esperarse precipitaciones en el día.

Durante la tarde, el termómetro subirá hasta los 28°C, generando una sensación térmica de hasta 36°C. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que promete una tarde apacible. El día proporcionará más de 13 horas de luz desde la salida del sol a las 07:37 hasta su ocaso a las 21:23, ideal para disfrutar de actividades al aire libre en esta cálida y agradable jornada gaditana.

JaÃ©n: calor intenso y sol radiante

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados y un ambiente suave, ideal para disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 26 grados, creando una sensación agradable que invita a salir. Durante la tarde, el sol se hará protagonista con un aumento notable en la temperatura, alcanzando los 39 grados. Es recomendable llevar ropa ligera y mantenerse hidratado para enfrentar el calor que se avecina. La jornada culminará con un ambiente fresco, perfecto para dar un paseo al caer la noche.

Cielo ligeramente nublado y calor agradable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un suave despertar bajo un cielo ligeramente nublado, perfecto para disfrutar de un amanecer fresco con temperaturas alrededor de los 23°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio irá ascendiendo, alcanzando los 30°C por la tarde, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, aportando un ligero frescor.

Se recomienda disfrutar de las horas de luz, ya que la tarde se presenta estable y sin posibilidades de lluvia. Sin embargo, a medida que caiga la noche, la ligeramente más baja humedad en el ambiente hará que la sensación térmica se mantenga agradable, situándose en torno a los 26°C.

Granada: clima cálido y soleado hoy

En la mañana, Granada se despierta con un cielo despejado y un ambiente agradable, con temperaturas que rondan los 23 grados y una sensación térmica que alcanzará los 39. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá cálido, llegando a los 22 grados en su máxima y 26 por la noche. Con vientos suaves del sur y una humedad que variará, es recomendable llevar ropa ligera y disfrutar de la calidez del sol. No olvides hidratarte y aprovechar esta jornada primaveral.

AlmerÃ­a: cielo soleado y ambiente caluroso

Las primeras horas traen un cielo despejado y temperaturas frescas, con un termómetro marcando alrededor de 25°C. A medida que avance la mañana, la calidez irá en aumento, alcanzando los 31°C por la tarde, bajo un cielo soleado que promete un respiro del frío nocturno de 23°C.

Con un leve viento del sur soplando a 15 km/h, se recomienda disfrutar del aire libre, pero no olvidar la hidratación, ya que la sensación térmica podría superar los 39°C en las horas más cálidas. La tarde será perfecta para actividades al sol, aprovechando un ambiente sin probabilidades de lluvia.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET