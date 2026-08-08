Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde puedes repostar más barato hoy sábado en las principales ciudades andaluzas
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Llegamos por fin al sábado y seguro que estando de vacaciones, o simplemente de fin de semana, te apetecerá coger el coche para hacer esa escapada a la playa que te ayude a olvidarte de las altas temperaturas. Pero antes, hay que llenar el depósito así que nada como repasar precios de la gasolina hoy 8 de agosto y dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras que son las más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Galp. Montellano. Carretera Villamartín, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- APJ. Sevilla. C/ Cojinete, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Calonge. C/ Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Sevilla. C/ Metalurgia, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1.549 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.549 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera SE-111 (A-8005), km 10,8. Precio: 1.549 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. SE-30, Nudo Calonge. Precio: 1.549 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.549 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.649 €/l.
- Enerplus. Mairena del Alcor. Carretera A-392, km 19,9. Precio: 1.655 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. C/ Metalurgia, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. C/ Blas Infante, 43. Precio: 1.769 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.785 €/l.
- Meroil. Lora del Río. Av. de la Campana, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.789 €/l.
Diésel
- Cepsa. Puebla de los Infantes. Carretera de Constantina, km 27,7. Precio: 1.622 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. C/ Écija-Jerez, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Av. de la Asunción (C.C. Eroski), s/n. Precio: 1.649 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.649 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Av. San Juan Bosco, 108. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Av. del Pilar, 4. Precio: 1.649 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2 (C.C. Almazara Plaza). Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. C/ del Yeso, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Utrera. C/ Almazara, 2. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.659 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas hoy sábado:
Gasolina 95
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1.579 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.579 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.580 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Av. Arcos, 55. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Av. de Arcos, 60. Precio: 1.589 €/l.
- Petrol & Go Puerto de Santa María. El Puerto de Santa María. C/ Río Tajo, 2. Precio: 1.599 €/l.
- Gacosur Barbate. Barbate. Polígono El Olivar, parcela 5.1. Precio: 1.604 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Jerez de la Frontera. C/ Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.689 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.699 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.749 €/l.
- Gacosur Jerez. Jerez de la Frontera. C/ Sudáfrica, 134. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2. Precio: 1.839 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.850 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV km 654,7. Precio: 1.859 €/l.
- EasyFuel. Chiclana de la Frontera. Camino del Lobo, 1. Precio: 1.869 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Algeciras. Av. Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Meroil. Puerto Serrano. Carretera Sevilla-Ronda A-375, km 38,5. Precio: 1.568 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Av. Arcos, 55. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Av. de Arcos, 60. Precio: 1.609 €/l.
- E.S. Ntra. Sra. del Rosario. Bornos. Polígono Cantarranas Industrial, 1. Precio: 1.629 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. C/ El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. C/ Río Guadarranque, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. C/ Albert Einstein, 17. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Río San Pedro. Av. del Perú, P.I. Río San Pedro, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Algeciras. Terrenos PP Menacha, 9. Precio: 1.689 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras que son más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1.533 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. C/ Corralón, 11. Precio: 1.555 €/l.
- Olivarera Trabuco. Villanueva del Trabuco. Carretera A-7203, km 2,2. Precio: 1.555 €/l.
- Trops. Trapiche. Polígono Industrial El Trapiche, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.580 €/l.
- EasyGas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.589 €/l.
- Distreax-22, S.L.. Vélez-Málaga. C/ Ignacio Zuloaga, 6. Precio: 1.599 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Av. Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Fejama 2022, S.L.. Vélez-Málaga. Carretera A-356, km 42. Precio: 1.599 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.725 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.725 €/l.
- Agla. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 1. Precio: 1.755 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.779 €/l.
- Ninguno. Marbella. C/ Aluminio, s/n. Precio: 1.780 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo (A-7), km 264,5. Precio: 1.799 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Av. Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Vladoil Málaga. Málaga. C/ Jorge E. Loring Oyarzábal, 4. Precio: 1.839 €/l.
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Av. Las Américas, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Málaga. C/ Herman Hesse, 5. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- S.C.A. Ntra. Sra. de Monsalud. Alfarnate. Ejidillo, 25. Precio: 1.626 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Av. Juan XXIII, s/n. Precio: 1.654 €/l.
- Aceites Los Romanes. La Viñuela. C/ Corralón, 11. Precio: 1.715 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Casarabonela. Carretera A-357 (Zalea-Ardales), km 33,2. Precio: 1.718 €/l.
- Agla. Villanueva de Algaidas. Av. del Olivar, 9. Precio: 1.719 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Av. Blanes, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Cerralba. Carretera de Cerralba, km 5. Precio: 1.719 €/l.
- E.S. Las Palmeras. Málaga. C/ Diderot, 66. Precio: 1.729 €/l.
- Express. Pizarra. C/ Ingeniero Pablo Esteban Maes, 3. Precio: 1.729 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras para llenar el depósito hoy sábado:
Gasolina 95
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.509 €/l.
- Ballenoil. Lucena. C/ Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.579 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Av. de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Lucena. C/ Concha Lago, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Anjarón. C/ Espejo, 21. Precio: 1.579 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.589 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.599 €/l.
- Econoil. Lucena. C/ Teruel, 2. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.619 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera Rute-Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.619 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140 (C.C. Eroski). Precio: 1.659 €/l.
- GPB. Peñarroya-Pueblonuevo. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. C/ Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.709 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- El Carmen. Posadas. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.776 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.779 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. C/ Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.619 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Estación de Servicio El Saladillo. Baena. C/ Juan Torrico Lomeña, 46. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Lucena. C/ Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Lucena. C/ Concha Lago, s/n. Precio: 1.685 €/l.
- Plenergy. Anjarón. C/ Espejo, 21. Precio: 1.685 €/l.
- Enerplus. Lucena. Av. de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.695 €/l.
- F. del Moral. Rute. Av. Blas Infante, s/n. Precio: 1.695 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Av. de la Venta, 3. Precio: 1.699 €/l.
- Econoil. Lucena. C/ Teruel, 2. Precio: 1.699 €/l.
Precio de la gasolina hoy 8 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y por último, en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Motril. C/ Rambla de las Brujas. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.499 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.499 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, C/ Trigo, 1. Precio: 1.505 €/l.
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.519 €/l.
- GM Oil. Motril. C/ Santo Domingo, 23. Precio: 1.519 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.529 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. C.C. Alcampo, Carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.589 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, km 156. Precio: 1.659 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Granada. Av. Andalucía, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.709 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Av. Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Diésel
- Plenergy. Armilla. Av. Cristóbal Colón. Precio: 1.599 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA. Albolote. Camino Albolote-Atarfe, Pago Tíñar. Precio: 1.618 €/l.
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.639 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Motril. C/ Rambla de las Brujas. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.649 €/l.
- El Grupo SCA. Castell de Ferro. C/ Rambla Hileros, s/n. Precio: 1.655 €/l.
Con la información aportada ya te puedes hacer una idea de dónde repostar este sábado 8 de agosto en las principales ciudades andaluzas, pero si quieres consultar en otro momento, u otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal, hacer tu búsqueda y filtrar resultados en forma o bien de listado o como un mapa, como este que ves de Córdoba, para dar con la gasolinera más cercana a tu ubicación: