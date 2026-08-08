Semana Grande de San Sebastián 2026: el toreo regresa a Illumbe con Morante de la Puebla del 13 al 15 de agosto

La Semana Grande de San Sebastián vuelve a situar a la ciudad en el epicentro del verano con una programación que combina tradición, ocio y grandes citas para todos los públicos. Y entre los eventos más esperados, la Feria Taurina de Illumbe recupera su protagonismo con tres días que son destacados para los aficionados, gracias a carteles como el de Morante de la Puebla.

De este modo, la presencia de toreros consolidados, asegura el lleno en la Plaza de Illumbe pero además, se contará con figuras en plena madurez y nombres que atraviesan un buen momento, generando interés tanto para el aficionado habitual como a quienes se acercan aprovechando su estancia en la ciudad durante la Semana Grande. Además, el ciclo llega con las entradas ya disponibles en todos los canales habituales, lo que facilita la planificación para quienes no quieren quedarse sin localidad en uno de los fines de semana con mayor demanda del verano. La política de precios, especialmente orientada al público joven, refuerza también el intento de abrir la feria a nuevas generaciones, en una plaza que en los últimos años ha trabajado por renovar su público sin perder identidad.

Semana Grande de San Sebastián 2026: el toreo regresa a Illumbe

La feria arrancará el jueves 13 de agosto con un cartel que mezcla experiencia y momento actual. Diego Urdiales, Daniel Luque y Borja Jiménez lidiarán toros de Zalduendo en una corrida que ofrece variedad de estilos y un equilibrio interesante entre trayectoria y presente. Urdiales aporta el poso y la personalidad, mientras que Luque y Borja Jiménez llegan en una etapa de consolidación que les ha permitido ganarse un sitio en las principales ferias.

El viernes 14 de agosto llegará una de las citas más señaladas del ciclo con una corrida mixta en la que Guillermo Hermoso de Mendoza abrirá la tarde con reses de Carmen Lorenzo. A continuación, Morante de la Puebla y José María Manzanares se enfrentarán a toros de Garcigrande en un cartel de máximo atractivo. En el caso de Manzanares, su regreso a Donostia añade un aliciente adicional tras su protagonismo en la pasada edición, mientras que Morante vuelve como una de las figuras más esperadas por el público.

El cierre tendrá lugar el sábado 15 de agosto con toros de Alcurrucén para Sebastián Castella, Alejandro Talavante y Roca Rey. Tres nombres con tirón en taquilla y estilos muy distintos que garantizan una tarde de gran interés para los aficionados. La combinación de estos tres carteles configura un ciclo breve, pero suficientemente sólido como para mantener a San Sebastián dentro del circuito destacado del mes de agosto.

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Entradas para Illumbe

Fue el pasado mes de julio cuando se activó la venta de entradas por internet y por teléfono, aunque quienes prefieran comprarlas ahora, ya con la feria a la vuelta de la esquina, pueden hacerlo directamente en las taquillas de la plaza de Illumbe, abiertas desde el 5 de agosto. Una opción habitual en los días previos, sobre todo para quienes buscan elegir mejor su asiento o resolver cualquier duda en el momento.

En cuanto a los precios, varían en función de la ubicación dentro de la plaza, con entradas que van desde los 21 euros en las zonas más económicas de sol hasta más de 200 euros en barrera de sombra. Entre medias, hay distintas categorías según filas y tendidos, lo que permite ajustar el presupuesto en función de la experiencia que se busque. Además, la empresa mantiene su apuesta por atraer a público joven con tarifas especiales, con localidades desde 40 euros para menores de 25 años y precios reducidos también para el tramo de hasta 35 años. Una medida que se ha ido consolidando en los últimos años y que busca facilitar el acceso a nuevos aficionados sin que el precio sea un obstáculo.

Morante de la Puebla, el gran foco de expectación

Dentro del conjunto de la feria, la presencia de Morante de la Puebla vuelve a concentrar buena parte de la atención. El torero sevillano es uno de los nombres más seguidos de la temporada y su inclusión en el cartel del viernes refuerza el atractivo de una jornada que ya de por sí destaca dentro del ciclo. Su regreso a Illumbe llega, además, pocos días después del percance sufrido a finales de julio en Palma de Mallorca, una cogida que, aunque generó preocupación en un primer momento, fue finalmente calificada como leve y no altera su calendario previsto. Su participación en San Sebastián se enmarca también una agenda más amplia que le llevará a otras plazas relevantes durante el verano y el inicio del otoño. Esa continuidad en ferias de primer nivel mantiene el interés en torno a su figura y añade valor a su paso por Donostia, donde volverá a coincidir con otro de los nombres importantes del escalafón como José María Manzanares.