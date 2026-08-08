Atención si tienes más de dos mascotas: la psicología afirma que estas personas sufren de más estrés emocional

En ocasiones, convivir con más de una mascota en el domicilio puede generar que los niveles de cortisol y estrés emocional se eleven, haciendo que muchas personas sufran a diario por convivir con dos o más animales en su día a día. Este es un aviso que han emitido los psicólogos, quienes avisan que los estudios más recientes demuestran un aumento del estrés entre quienes viven con más o menos mascotas.

Este fenómeno va en contra de lo que se suele pensar popularmente, que una persona, cuantos más animales tenga, más feliz y acompañada se sentirá. Sin embargo, los cuidados exigen una responsabilidad y una presión muy grande, que genera un aumento notorio del estrés emocional.

Por qué tener más de dos mascotas genera estrés emocional

La respuesta de la psicología a esta pregunta es sencilla. El estrés emocional va de la mano de la teoría del apego, originalmente desarrollada para explicar los vínculos entre personas. Sin embargo, estas personas tienden a humanizar a sus animales hasta el punto de amarlos tanto como a miembros de su familia, estableciendo una conexión emocional muy fuerte.

Esto hace que quienes tienen múltiples mascotas encuentren en el cuidado diario algo más que una simple obligación rutinaria. Las personas con mayor empatía hacia sus animales desarrollan vínculos más intensos con los animales, sufriendo en exceso por cada pequeño contratiempo que estos puedan sufrir.

Esta característica se observa frecuentemente en quienes adoptan mascotas de avanzada edad o que están en situación de vulnerabilidad. Quienes lo hacen tienden a querer cada vez más por sentimiento de empatía con el animal, cargándose en exceso de animales y terminando por sentirse sobrepasados ante la inmensa cantidad de responsabilidades que conllevan sus cuidados.

Qué dice la psicología sobre estas personas

Los investigadores subrayan que el motivo por el cual estas personas sufren de estrés no es el mismo para todas, y se debe a distintas explicaciones psicológicas. En la aparición del estrés también entran en juego factores como el espacio disponible, la economía familiar, el estilo de vida personal o incluso el trabajo profesional.

Aunque el factor más importante es el de la personalidad del individuo, que «juega un papel clave en la cantidad de estrés desarrollado». Una de las ideas más repetidas erróneamente es que quienes tienen muchos animales intentan llenar vacíos emocionales. Los estudios más recientes respaldan la teoría de que estas personas buscan llenar ese espacio a través de los animales, a veces en exceso.