Meteorólogos confirman las mejores zonas en España para ver el eclipse: «No habrá nubes»

No habrá nubes en un día del eclipse que puede cambiarlo todo, los meteorólogos parece que confirman las mejores zonas de España. Este fenómeno que puede cambiarlo todo y acabará siendo el que nos afectará de lleno. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en uno de los días más esperados del año. Estaremos pendientes de poner en práctica algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar.

El tiempo el día en el que el cielo debe estar lo más claro posible, haciendo que nos sumergimos de lleno en el cambio de tendencia que necesitamos empezar a ver llegar. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente tocará conocer qué es lo que puede pasar en estos días en los que mirar al cielo se convierte en una realidad. Es hora de saber qué puede pasar en estos días en los que realmente tocará saber qué puede pasar en breve. Con la mirada puesta al eclipse de nuestra vida.

Las mejores zonas para ver el eclipse en España

La AEMET ha activado un dispositivo especial para conocer el tiempo que nos espera en la fecha en la que todo el mundo mira hacía el cielo. De tal forma que tocará saber en todo momento, qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto cuento.

Llevamos años esperando este evento que nos trasladará a lo mejor de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. Es hora de saber qué es lo que puede pasará en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.

Este tiempo que puede perjudicar la visión de un eclipse que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un giro radical que hasta la fecha desconocíamos que podríamos empezar a tener en mente. El tiempo acabará marcando una diferencia importante.

Los expertos no dudan en lanzar una importante previsión del tiempo que nos ayudará a organizar el evento del año. Mirar al cielo y esperar que el día se convierta en noche e incluso se puedan ver las estrellas. La AEMET ya tiene la previsión del tiempo que todo el mundo estaba esperando.

No habrá nubes

Las nubes pueden acabar siendo las que acabarán siendo protagonistas en estos días en los que todo puede ser posible. Es hora de saber qué puede pasar en media España cuando está pendiente de un cielo que puede darnos alguna que otra sorpresa inesperada.

Tal y como explican los expertos de la AEMET: «Se prevé que el día del eclipse el tiempo venga marcado por una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con un predominio de los cielos poco nubosos o despejados. Únicamente en el área cantábrica y zonas del litoral gallego y de Alborán se prevé que predominen los cielos nubosos. No obstante, durante la tarde se formarán intervalos de nubes de evolución en montañas del norte peninsular, zonas de Andalucía oriental y especialmente en el tercio este, pudiendo interferir en la visualización del eclipse. Esta nubosidad podría traer consigo alguna tormenta o chubasco aislado poco importante en zonas de montaña del citado tercio este peninsular, con mayor probabilidad en Pirineos y Sistemas Béticos orientales. Por lo demás no se prevén precipitaciones. En Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos nubosos en vertientes norte de las islas montañosas y cielos despejados en el resto. Las temperaturas máximas ascenderán de forma entre ligera y moderada en la mayor parte del país, quedando únicamente el Estrecho, norte de Galicia y Cantábrico con descensos ligeros. Con ello se prevé superar los 35 grados en la mayor parte de interiores de la Península, exceptuando en el norte de Galicia y área cantábrica, así como en amplias zonas de Baleares y localmente en Canarias. Se espera incluso rebasar los 40 en el Guadalquivir, pudiendo hacerlo también en otras depresiones del suroeste y del nordeste».

Siguiendo con la misma previsión: «Al final de la tarde del 12 de agosto, en torno a la hora del eclipse, se prevén cielos nubosos o cubiertos con nubosidad baja en regiones del área cantábrica y con mayor incertidumbre en litorales de Galicia y Alborán. Asimismo, durante la tarde se desarrollarán intervalos de nubosidad de evolución en regiones del tercio oriental peninsular, montañas del norte y en zonas de Andalucía, donde también penetrará nubosidad de tipo alto proveniente de África. En Canarias se darán intervalos de nubes bajas en vertiente norte de las islas de mayor relieve. Cielos despejados en general en el resto del país».