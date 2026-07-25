Llegamos al último sábado del mes de julio y el movimiento en carretera ya se nota desde primera hora. No hace falta que sea operación salida como tal ya que a estas alturas del verano hay mucha gente que ya está de vacaciones o que aprovecha cualquier fin de semana para salir unos días. Y eso, claro, pasa casi siempre por la gasolinera de modo que resulta esencial saber cuál es el precio de la gasolina hoy 25 de julio y donde se encuentran las gasolineras más baratas de Madrid.

Aunque todavía en estos últimos días de julio sigue en vigor la rebaja de 15 céntimos por litro aplicada por el Gobierno sobre los carburantes, lo cierto es cuando comience agosto bajará a 10 céntimos, de modo que conviene estar atento y repostar en cuanto podamos y más cuando las diferencias entre estaciones siguen estando ahí. A veces no son grandes, pero al llenar el depósito se acaban notando. Además, no todas las zonas de la Comunidad de Madrid manejan los mismos precios. Incluso dentro de un mismo municipio puedes encontrarte varias gasolineras con diferencias que hacen que merezca la pena comparar antes de repostar de modo que a partir de los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica aquí es donde puedes repostar más barato.

Precio de la gasolina hoy 25 de julio: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Con esos datos disponibles a primera hora en el Geoportal, reportados por las propias gasolineras, estas son las estaciones con los precios más bajos hoy en Madrid:

Gasolina 95

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.415 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: 1.455 €/l .

. Griñón. Avenida Humanes, 171. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.459 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.469 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. C.C. Alcampo, Calle Tejera, 2. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa. Precio: 1.469 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Avenida Europa. Precio: . Petroprix . Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. Avenida de los Reyes, 2. Precio: . Ballenoil . Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: 1.469 €/l .

. Colmenar Viejo. Calle Tomillo, 4. Precio: . Gasolinera Torrejón . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.479 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . T9 . Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Mario Vargas Llosa, 4. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, Calle Jacinto Benavente, 6. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Polígono Casablanca, Calle Jacinto Benavente, 6. Precio: . Gasexpress . Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida del Sol, 50. Precio: . Store Fuel . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 56. Precio: . Petroprix . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 287. Precio: . Nieves . Torrejón de Ardoz. Calle Jacinto Benavente, 2. Precio: 1.479 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Jacinto Benavente, 2. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.479 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.489 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Petroprix . Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: 1.489 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Portugal, 30. Precio: . Shell . Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: 1.489 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense, 105. Precio: . Maxpetrol . Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: 1.489 €/l .

. Navalcarnero. Camino de Bastos, 6. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.489 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Morafuel . Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.489 €/l .

. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: . Las Palmeras. Valdemoro. Ronda de las Comunidades, 107. Precio: 1.489 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.589 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Super Oil . Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: 1.639 €/l .

. Mejorada del Campo. Calle Aragón, 18. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.649 €/l .

. Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.659 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Avenida Pablo Iglesias (C.C. Loranca). Precio: 1.679 €/l .

. Fuenlabrada. Ciudad Loranca, Avenida Pablo Iglesias (C.C. Loranca). Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida Europa. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida Europa. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.689 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.695 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Petrokal . Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: 1.699 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Calle Solana, 17. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.699 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.703 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . Galp . Collado Villalba. Carrefour Los Valles, Calle Matadero. Precio: 1.709 €/l .

. Collado Villalba. Carrefour Los Valles, Calle Matadero. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.719 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Shell Ricardo Tormo 365 . Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.729 €/l .

. Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: . Shell . Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: 1.739 €/l .

. Fuente el Saz de Jarama. Carretera M-117, km 3,1. Precio: . Shell . Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: 1.739 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 262. Precio: . Galp . Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: 1.744 €/l .

. Alcalá de Henares. Vía Complutense esquina Calle Ávila. Precio: . Galp . Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: 1.744 €/l .

. Navalcarnero. Polígono Alparrache. Precio: . Henergy . Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.747 €/l .

. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: . Shell . Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Calle Campezo, 7. Precio: . BP Guadalcanal 365 . Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: 1.749 €/l .

. Madrid. Calle Guadalcanal, 39. Precio: . Galp. Alcobendas. Avenida Fernando Alonso, 7. Precio: 1.749 €/l.

Diésel

Plenergy . Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.425 €/l .

. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Arroyo de la Bulera. Precio: 1.487 €/l .

. Madrid. Calle Arroyo de la Bulera. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: 1.489 €/l .

. Madrid. Calle Versalles, 17. Precio: . Ballenoil . Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Algete. Calle de la Pelaya, 1. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.509 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Avenida de Alcotanes, 5. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: 1.509 €/l .

. Madrid. Calle Emilio Muñoz, 19. Precio: . OD06 . Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: 1.509 €/l .

. Pinto. Calle Mochuelos, 1. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Sinfonía, 9. Precio: . Ballenoil . Madrid. Calle Reus, 13. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Reus, 13. Precio: . Petroprix . Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Calle Secoya, 12. Precio: . Petroprix . Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: 1.519 €/l .

. Madrid. Avenida de la Aviación, 22. Precio: . Avia . Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: 1.529 €/l .

. Móstoles. Calle Julio Cervera, 21. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.529 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Ballenoil . Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: 1.539 €/l .

. Madrid. Avenida Nuestra Señora de Fátima, 22. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.539 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . T9 . Pinto. Calle Pablo Picasso. Precio: 1.539 €/l .

. Pinto. Calle Pablo Picasso. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida de los Pirineos, 21. Precio: . Ballenoil . Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: 1.539 €/l .

. Pinto. Carretera M-841, km 1. Precio: . Ballenoil . Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: 1.539 €/l .

. Alcorcón. Calle Laguna, 88. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Paseo de Europa, 22. Precio: . Petroprix . San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Fuente Nueva, 18. Precio: . Petroprix . Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: 1.539 €/l .

. Alcobendas. Avenida Marqués de la Valdavia, 132. Precio: . Ballenoil . San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: 1.539 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Avenida Tenerife, 10. Precio: . Morafuel. Moraleja de Enmedio. Calle Roble, 6. Precio: 1.539 €/l.

Y ahora que ya sabemos los precios, podemos decir que todo depende también del uso que se le vaya a dar al coche. Si vas a hacer muchos kilómetros este fin de semana, cualquier pequeña diferencia suma. Pero si el trayecto es corto, quizá no compense desviarse demasiado solo por ahorrar unos céntimos. De todos modos, ya tienes precios actualizados, pero si además quieres mirarlo por tu cuenta, el Geoportal permite buscar por municipio, ver precios actualizados y localizar las estaciones tanto en forma de listado como de mapa tal y como vemos a continuación, a modo de ejemplo: