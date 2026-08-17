Un catalán va de vacaciones al País Vasco y lo que dice de la comida se oye en toda España: «Cada uno tiene su opinión»

El debate entre comunidades autónomas españolas por ver quién tiene la mejor gastronomía del país no descansa. Regiones con gran arraigo gastronómico como País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia o Comunidad Valenciana han disputado de forma histórica por ser la mejor gastronomía del país.

Un joven de origen catalán ha confesado en sus redes sociales cuál es la mejor gastronomía de España. Manuel Cabrera (conocido en TikTok como @manuelcabrerakabana23) ha declarado en una publicación que el País Vasco es la comunidad autónoma que goza de mejor comida en territorio nacional.

El autor del video regresa después de un par de meses a Zarauz, País Vasco. «Hice 1 vídeo justo aquí hace 2 meses diciendo que Zarauz me parecía el mejor sitio para veranear de toda España», relata Manuel. Los comentarios se llenaron de apoyo, asegurando que tenía razón. Sin embargo, recalcó que «cada uno tiene su opinión y que cada uno veranea donde quiera».

Opinión catalana de la gastronomía vasca

En esta nueva publicación en Zarauz, recordando su último paso por la localidad, Manuel, abría un nuevo debate donde tiene claro a su ganador. «Ahora mi pregunta es: ¿Tiene Zarauz? Bueno, no Zarauz, ¿el País Vasco tiene la mejor gastronomía de toda España?», pregunta el autor de la publicación. Manuel comparaba la gastronomía vasca con la catalana y argumentaba que «no tiene nada que ver. El País Vasco tiene la mejor gastronomía de España».

Aunque comentase que ha habido una subida de precios generalizada, consideraba Manuel que en cualquier bar o establecimiento de Zarauz y sus alrededores se puede comer espectacularmente bien, donde remarca «la calidad de comida, la carne, los tomates, los pinchos, las gildas, absolutamente todo».

La gastronomía del País Vasco

La gastronomía vasca es una de las más famosas del mundo. Emplea productos frescos del Cantábrico y de la huerta. Destaca por sus salsas tradicionales, los famosos pinchos en las barras de los bares y las gildas.

En la región son muy típicos y tradicionales los pinchos variados. Calificados como pequeñas obras de arte culinario sobre una rebanada de pan que llenan las barras de ciudades como San Sebastián y Bilbao. También destaca el pincho clásico de guindilla vasca (piparra), anchoa y aceituna unidos en un palillo.

Dentro de los platos elaborados aparecen platos como bacalao al pil-pil, marmitako, kokotxas en salsa verde, txangurro a la donostiarra y chuleta a la parrilla.