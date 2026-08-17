Begoña se relaja en la terraza de La Mareta antes de sentarse en el banquillo por dos delitos

Begoña Gómez disfruta también de sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta, junto a Pedro Sánchez y sus hijas. La causa judicial por los delitos de tráfico de influencias y malversación no parece distraer a la mujer del presidente del Gobierno, que aprovecha estos días de desconexión en la finca, propiedad de Patrimonio Nacional. OKDIARIO ha captado a la esposa de Sánchez en una de las terrazas de la residencia, cuando se disponía a acceder a la playa privada colindante para darse un baño acompañada de sus hijas. La mujer del presidente advirtió la presencia de la periodista, y ordenó a los escoltas que la identificaran.

El horizonte de Begoña Gómez está marcado por su cita con la justicia. En julio, la Audiencia Provincial de Madrid avaló al juez Juan Carlos Peinado y su decisión de sentar a Gómez en el banquillo ante un jurado popular para responder por los delitos de tráfico de influencias y malversación. La investigación se centra en la contratación de una asesora de La Moncloa para sus actividades profesionales privadas y el software desarrollado para la Complutense y que habría desviado hacia su uso privado.

La causa avanzará en los próximos meses, y Gómez ya se prepara para el juicio con jurado, para lo que ha cambiado de abogado. La acusación popular -coordinada por Hazte Oír- reclama una condena de 13 años de prisión para la mujer de Pedro Sánchez, además de multa e inhabilitación.

Begoña Gómez disfruta en La Mareta de todas las comodidades para el descanso, como el personal de servicio y de seguridad. En la finca también se ha podido ver a los padres del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y Magdalena Pérez-Castejón, relajándose en una de las terrazas del palacete, desde las que se pueden observar las impresionantes vistas al mar.

En la rutina habitual destacan los almuerzos familiares, que comparten habitualmente en el exterior, aprovechando el buen clima de la isla. Gómez suele aprovechar más la residencia, que cuenta con dos piscinas, lago artificial e incluso helipuerto, mientras que Sánchez aprovecha para salir a practicar alguno de sus deportes favoritos, como el buceo.

El presidente «le ha cogido el gustillo» a esta práctica, según confirman fuentes conocedoras. OKDIARIO ya ha revelado el amplio dispositivo que se despliega cada vez que decide salir a bucear, para lo que se precisa de una embarcación del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil -una de las tres de que dispone la Benemérita en Las Palmas- además de dos buzos que le acompañan en la inmersión. Sánchez trata de pasar desapercibido para lo que se ha ordenado incluso que se tape el nombre de la Guardia Civil de la enbarcación.

Igualmente, el dispositivo de seguridad abarca todos los puntos de la Residencia Real, con alrededor de 40 efectivos del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), unidad de élite de la Guardia Civil, los escoltas de Moncloa, cámaras y hasta una patrullera que vigila la costa. Se ha impuesto una zona de restricción marítima de un kilómetro para salvaguardar los baños del presidente y su familia.