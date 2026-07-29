Begoña Gómez cambia de abogado para su juicio ante el jurado y contrata al penalista Jaime Campaner

Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ha cambiado de abogado de cara al juicio ante el tribunal del jurado al que le ha enviado Juan Carlos Peinado, juez de la Audiencia Provincial de Madrid, por tráfico de influencias y malversación. Gómez ha dado este paso de común acuerdo con Antonio Camacho, el ex ministro socialista que hasta la fecha ejercía como su abogado. A partir de ahora será el penalista mallorquín Jaime Campaner el que lleve la defensa de la mujer del presidente del Gobierno.

Campaner está considerado un especialista en el ámbito del derecho penal económico y con un perfil técnico, ha sido elegido por Begoña Gómez para liderar su defensa ante el juicio al que ha sido enviada por la presunta comisión de delitos de malversación y tráfico de influencias, en relación con la cátedra que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

El letrado, especialista además en juicios con ante tribunal del jurado, ha defendido, entre otros, a Josep Pujol Ferrusola, uno de los hijos de Jordi Pujol, y al futbolista Rafa Mir.

El nuevo abogado de Begoña Gómez ha presentado este miércoles un escrito ante el juzgado en el que solicita ampliar el plazo para presentar su escrito de defensa en la causa que está pendiente de apertura de juicio oral.

El pasado 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid ratificó la decisión del juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado, de sentar en el banquillo a Begoña Gómez por tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, tras suprimir otros dos delitos, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

La acusación popular, liderada por HazteOir, pide 13 años de prisión para Gómez por dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. Los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que «parece perfectamente verosímil sostener» que Gómez «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra –de la UCM–, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto».

Así es Jaime Campaner

A sus 43 años, Campaner cuenta con experiencia demostrada en juicios por jurado, tanto a nivel práctico como teórico, algo que se presume clave para que Begoña Gómez le haya confiado su defensa. Profesor titular en la Universidad de Baleares (UIB), también imparte clases de derecho procesal penal en el CES Cardenal Cisneros.

El nuevo abogado de Begoña Gómez fue número 1 de su promoción del grado de Derecho en la UIB y es máster en derecho penal económico internacional por la Universidad de Granada y doctor en derecho procesal por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). En marzo de 2024, fue admitido como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España.