La Policía interviene en Granada 29 ajolotes mexicanos que eran comercializados de forma ilegal

La Policía Nacional Adscrita a la Junta de Andalucía ha intervenido en Granada un total de 29 ejemplares de ajolote mexicano que estaban siendo comercializados de manera ilegal. La actuación se ha saldado además con la toma de declaración como investigada de una persona de nacionalidad mexicana, a la que se atribuye su participación en un delito relativo a la protección de la fauna silvestre.

La intervención se enmarca en las labores de inspección, vigilancia y control que desarrolla la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía para combatir la tenencia y comercialización irregular de especies exóticas y protegidas. Durante la investigación, los agentes constataron que la persona investigada no disponía de la documentación necesaria para acreditar el origen legal de los animales ni su trazabilidad.

Tampoco contaba, según la investigación policial, con los documentos exigidos por la normativa que regula el comercio de especies protegidas. Ante esta situación, los agentes procedieron a la intervención cautelar de los 29 ejemplares y a la instrucción de las correspondientes diligencias policiales.

Especie al borde de la extinción

El ajolote mexicano es un anfibio endémico de México cuya población salvaje se concentra actualmente en el sistema de canales de Xochimilco, en Ciudad de México. La especie se encuentra catalogada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro crítico, una de las categorías de mayor amenaza y la inmediatamente anterior a la extinción en estado silvestre.

La situación de estos animales ha empeorado durante las últimas décadas por la destrucción y degradación de su hábitat natural, la contaminación del agua, la expansión urbana y la introducción de especies invasoras. Un escenario especialmente delicado que contrasta con la creciente popularidad del ajolote como animal de compañía.

Precisamente por esa situación, las autoridades mantienen especial vigilancia sobre la procedencia de los ejemplares que se comercializan. El objetivo es evitar que la demanda de estos animales pueda alimentar redes de comercio ilegal y dificultar el control sobre su origen, traslado y estado sanitario.

Trasladados a Jerez

Tras la intervención, los 29 ajolotes han sido trasladados desde Granada hasta el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico de Jerez de la Frontera, donde quedarán bajo custodia y supervisión de personal especializado.

La elección del centro jerezano responde a las particulares necesidades biológicas de esta especie. Se trata de un animal completamente acuático y especialmente sensible a factores como la temperatura, la calidad del agua y las condiciones del entorno en el que permanece.

Los ejemplares serán sometidos a una evaluación de su estado sanitario y permanecerán alojados en instalaciones adaptadas a sus necesidades mientras los especialistas determinan las condiciones más adecuadas para garantizar su salud, bienestar e integridad.