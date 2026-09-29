Pasas muchas horas fuera de casa por el trabajo, o porque simplemente te gusta pasar el día fuera, pero echas de menos poder disfrutar de tu café de casa recién hecho. ¿Es imposible? Pues ya no, porque tienes opciones como esta Cafetera portátil eléctrica, compatible con café molido y en cápsulas, que está de oferta en AliExpress.

Es un aparato que ocupa menos que una botella, que puedes llevar en el bolsillo y que te va a dar el café que tanto te gusta estés donde estés. Si eres de los que no puede echar un día sin un café, es para ti.

Por qué te la recomendamos

Tiene hasta 20 bares de presión, consiguiendo un café más cremoso, con su aroma y sabor reales.

La batería de 7500 mAh que usa da para varias tazas con una sola carga.

La puede susar con cápsulas grandes y pequeñas y con café molido sin problemas.

Se carga con un puerto USB-C, así que lo tienes muy fácil.

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Cafetera portátil eléctrica

Si te gusta el café, te va a gustar la Cafetera portátil eléctrica. En vez de llevarte el termo a todas partes, te puedes llevar la cafetera para que cualquier tenga un café recién hecho incluso en mitad del monte. Tiene un depósito de 60 ml muy duro por su acero inoxidable, con compartimento para cápsulas y otro para café molido. Además, para usarlo solo tienes que pulsar dos veces el botón de encendido para calentar el agua, pulsarlo largo para extraer el café y listo, ya tienes el café. Lo hace en segundos.

Perfecto si te gusta pasar mucho tiempo fuera de casa, pero también disfrutar de tu café favorito recién hecho. Es sorprendentemente buena y efectiva.

¿Qué dicen las reseñas?

Que es muy buena y, sobre todo, muy útil para tener un buen café a cualquier hora. Aquí puedes ver algunas reseñas que hemos recopilado de usuarios reales:

«Puedo tomar café en cualquier lugar, puedo preparar unas tres tazas con una carga completa, lo recomiendo a todos.»

«Encantadísimo la verdad, trabajo fuera de casa y tomo varios cafés al día, viene perfecta porque es pequeña y manejable, la guardas en la mochila y ocupa menos espacio que una botella.»

«Muy interesante que tenga tres posibilidades para hacer el café con café molido y cápsulas grandes y pequeñas.»

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Con AliExpress, recibirás esta cafetera en tan solo 5 días, con descuento y con devolución gratis en 90 días si no te convence. Te lo pone muy fácil.

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