Hay algo que no puede faltar en ninguna cocina, y es un buen frigorífico. Un modelo de calidad marca la diferencia, no solo por lo bien que conserva los alimentos, sino por cómo te facilita la vida, y el Frigorífico Combi LG GBBS727CPY es de esos. Un modelo con IA que optimiza el consumo energético, con cajón configurable, garantía de por vida en su compresor y una temperatura plenamente estable en su interior que, además, está de doble oferta.

Pensado para cualquier cocina, por grande o pequeña que sea, este frigorífico está de oferta en LG con una rebaja de lo más jugosa que puedes potenciar aún más con nuestro cupón exclusivo LGOKDIARIO10 y su descuento adicional del 10%.

Por qué te recomendamos comprar este frigorífico

Tiene garantía de por vida en el compresor (hastsa 30 años). La más amplia del mercado.

Su IA analiza tus patrones de uso para ajustar el consumo de forma que gastes hasta un 32% menos de electricidad.

Enfría sus puertas independientemente, mantiene la temperatura estable en el interior y aprovecha mejor el frío.

Tiene un cajón con selector digital de temperatura para lo que quieras.

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Frigorífico Combi LG GBBS727CPY

Su acabado inoxidable antihuellas es solo la punta del iceberg de lo que ofrece el Frigorífico Combi LG GBBS727CPY . Se integra con cualquier cocina y hace todo lo necesario para conservar tus alimentos sin que tengas que preocuparte: ajusta el motor según la carga que tenga, siempre de forma eficiente en base a tu rutina, mantiene su temperatura interior siempre estable, enfría más rápido las baldas de la puerta tras abrir y cerrar, su cajón es programable de -3 ºC a 2 ºC… Es completísimo tanto a nivel de frigorífico como de congelador, con capacidad de sobra para una familia.

Es el tipo de frigorífico que debería haber en cualquier hogar, sobre todo en aquellos que busquen ahorrar en la factura de la luz. La diferencia se nota. Recomendadísimo.

¿Tiene buenas valoraciones?

Con más de 1.000 reseñas, este frigorífico tiene una nota de 4,7 sobre 5 casi perfecta. A los usuarios les gusta especialmente por su acabado, cómo ahorra en electricidad y lo bien que conserva los alimentos.

«Amplio espacio. Fácil de instalar. Vale la pena comprar este dispositivo. El único inconveniente es su peso.»

«Tiene un diseño muy moderno y funciona silenciosamente. Además, encaja perfectamente en mi pequeña cocina. Es espacioso por dentro.»

«Tiene una estética exterior muy bonita, con un texturizado anti manchas precioso, el interior es moderno, con varios accesorios de bandejas móviles que ayudan mucho a la organización de los alimentos. Muy satisfechos.»

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Además de la rebaja que tiene, y del descuento adicional con nuestro cupón especial LGOKDIARIO10, LG te ofrece la recogida gratuita de tu anterior frigorífico, además de facilidades para la financiación sin intereses. ¿Te interesa?

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