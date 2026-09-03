Mantener la casa limpia nunca ha sido tan fácil gracias a los avances en tecnología para el hogar. Los robots aspiradores en 2026 han evolucionado hasta convertirse en dispositivos casi indispensables: no solo aspiran y barren, sino que muchos modelos también friegan, cuentan con mapeo inteligente y se adaptan a distintos tipos de suelo, desde alfombras hasta suelos duros, e incluso están diseñados específicamente como robot aspirador para mascotas, para eliminar pelo y suciedad sin esfuerzo. Algunos modelos, además, se vacían solos, lo que reduce al mínimo nuestra intervención diaria.

Con tantas opciones en el mercado, elegir el modelo adecuado puede ser complicado. Por eso hemos creado esta comparativa de robots aspiradores, analizando:

Prestaciones

Autonomía

Capacidad de depósito

Funciones de fregado

Relación calidad-precio.

También incluimos recomendaciones para que tengas claro qué robot aspirador elegir según tus necesidades. Así, ya sea que busques eficiencia, versatilidad o comodidad, encontrarás entre nuestros robots aspiradores recomendados el que mejor se adapte a tu hogar y estilo de vida.

Tabla comparativa con los mejores robots aspiradores de 2026

Dyson Spot Scrub AI – Ideal para pisos pequeños y limpieza rápida

Lo mejor: limpieza inteligente con potencia y precisión

El Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub™ Ai destaca por su tecnología avanzada de detección de suciedad, capaz de identificar y concentrarse en las zonas más problemáticas del hogar. Su potente sistema de succión, combinado con la función de fregado activo, garantiza una limpieza profunda tanto en suelos duros como en alfombras. Gracias a su inteligencia artificial, optimiza las rutas en tiempo real y se adapta a diferentes espacios con gran eficiencia. Aunque su precio es más elevado que el de otros modelos, es una excelente opción para quienes buscan automatización, alto rendimiento y resultados profesionales en la limpieza diaria.

AEG Serie 7000 Ultimate – Para viviendas medianas con suelos duros y alfombras

Lo mejor: limpieza potente con diseño práctico para uso diario

El robot aspirador AEG Serie 7000 Ultimate ofrece un equilibrio perfecto entre potencia de succión, ergonomía y autonomía, capaz de cubrir toda la casa sin interrupciones. Sus accesorios capturan polvo, pelos y partículas finas, mejorando la calidad del aire, y nos parece ideal para abrir este listado de recomendaciones. Aunque su depósito es algo más pequeño que en modelos premium, sigue siendo fácil de vaciar y mantener, haciendo que las limpiezas diarias sean cómodas y eficientes.

SharkNinja PowerDetect NeverTouch Pro RV2800ZEEU – Ideal para quienes buscan limpieza totalmente automática

Cupón de descuento del 10%: OKDIARIO

Lo mejor: vaciado y limpieza de mopa completamente automáticos

Este robot aspirador con mopa SharkNinja tiene dos cosas que nos gustan especialmente: vaciado automático y secado de la bayeta tras cada sesión, reduciendo el contacto con polvo y alérgenos hasta en un 99,9 %. Su tecnología detecta obstáculos, sube y baja automáticamente y optimiza la limpieza de suelos y bordes hasta un 50 % más eficaz. Con hasta 110 minutos de autonomía y depósito de agua de 30 días, ofrece comodidad total y resultados impecables sin que tengas que esforzarte.

La oferta mejora este mes de septiembre con un 15% de descuento adicional en toda la serie de aspiradores al introducir el código ‘OKDIARIO-CASA’.

Dreame D20 Pro Plus – Ideal para grandes superficies y limpieza integral

Lo mejor: autovaciado (bolsa 5 L / hasta 150 días) + succión 13.000 Pa y cepillos antienredos pensados para pelo de mascota

El Dreame D20 Pro Plus es otro de nuestros robots favoritos porque combina succión Vormax™ de 13.000 Pa con limpieza 2 en 1 (aspira y friega en una pasada), ajustando los niveles de humedad según el tipo de suciedad. En alfombras, incorpora detección por ultrasonidos para aumentar automáticamente la potencia y mejorar la recogida de suciedad incrustada. Para moverse con precisión, usa luz estructurada 3D con láser y la tecnología Smart Pathfinder™ para esquivar obstáculos y optimizar rutas. Y si tienes mascotas, suma puntos con su doble cepillo antienredos HyperStream™ y el cepillo lateral extensible que llega mejor a esquinas y bordes.

Rowenta X-plorer Serie 85+ – Ideal para hogares grandes y limpieza profunda

Lo mejor: navegación inteligente que optimiza cada recorrido y el 15% de descuento adicional con el cupón OKDIARIO15

Este robot aspirador Rowenta aprovecha su sistema Smart Aqua Power y detección láser de 360° para evitar choques, rodear obstáculos y cubrir cada rincón sin repetir pasadas. Con aspiración de hasta 6000 Pa y filtración eficiente, garantiza una limpieza profunda y constante. Asimismo, su autonomía de hasta 60 días con vaciado automático del depósito hace que el mantenimiento sea casi inexistente, ofreciendo comodidad y rendimiento superior para espacios amplios.

Bosch Spotless+ – Ideal para hogares con alergias o mascotas

Lo mejor: filtración avanzada que mejora la calidad del aire

El Bosch Spotless+ es un robot aspirador que, a nuestro parecer, destaca por su sistema de filtrado de partículas microscópicas, que retiene polvo, pelos y suciedad persistente, ofreciendo un ambiente más saludable. Su cepillo de carbono elimina eficazmente la suciedad y la función anti-enredos reduce atascos. Compatible con distintos tipos de suelo, garantiza limpieza profunda y constante. Requiere cierto mantenimiento del filtro, pero es la elección ideal para quienes priorizan aire limpio y hogares libres de alérgenos.

Tapo RV20 Max Plus – Ideal para hogares que buscan limpieza inteligente y sin esfuerzo

Lo mejor: base de autovaciado

El Tapo RV20 Max Plus es nuestra siguiente recomendación, un aspirador con potencia de 5300 Pa, navegación MagSlim™ LiDAR y mapa 3D para una cobertura precisa de todo el hogar. Su depósito de 3 litros con autovaciado permite hasta 2 meses sin mantenimiento frecuente, mientras los sensores anti-bloqueo y capacidad de escalada de 22 mm garantizan limpieza sin interrupciones. Compatible con Alexa y Google Assistant, ofrece control por voz y programación inteligente para un hogar impecable sin esfuerzo.

ILIFE A30 PRO – Ideal para hogares con alfombras y limpieza prolongada

Lo mejor: Autonomía y eficacia en alfombras

El ILIFE A30 PRO combina aspiración y fregado con 5000 Pa de potencia para eliminar polvo, pelos y suciedad incluso en alfombras. Su autonomía de 180 minutos y depósito con capacidad de hasta 60 días permiten limpieza continua sin interrupciones. Gracias a la navegación inteligente y control vía aplicación, puedes programarlo y gestionarlo a distancia, garantizando una limpieza completa, eficiente y sin complicaciones en todo tipo de superficies. ¿Tu hogar tiene suelos mixtos? Puede que sea tu alternativa ideal.

Aspirador y friegasuelos LEFANT M3 Max

Lo mejor: succión ultra potente de 20 000 Pa

El LEFANT M3 Max es un robot aspirador que destaca sobre el resto por dos cuestiones importantes: tiene una autonomía amplia de 210 minutos y una fuerte potencia de 20.000 Pa. Capaz de eliminar polvo, pelos de mascotas y suciedad en suelos duros y alfombras, está diseñado con navegación láser LiDAR dToF que crean mapas precisos de hasta 3 plantas y evita obstáculos automáticamente. Incluye autovaciado de 3,2 L litros, lavado y secado de la mopa, limpieza de bordes completa y control por app, Alexa o iWatch, ofreciendo una limpieza integral y sin esfuerzo para todo el hogar.

Dreame L10s Ultra Gen 2 – Ideal para hogares con mascotas y limpieza prolongada

Lo mejor: Mopado inteligente

Nuestra penúltima opción es el Dreame L10s Ultra Gen 2, un aparato que aúna aspiración y fregado con 10 000 Pa, eliminando polvo, pelos y restos de arena de gatos. Su tecnología RoboSwing MopExtend™ llega a zonas difíciles, minimiza enredos y regula la humedad del suelo. Con vaciado automático de hasta 75 días y limpieza personalizada de alfombras, ofrece un mantenimiento mínimo y resultados completos, facilitando una limpieza eficiente y cómoda en hogares con mascotas o mucho tráfico.

¿Qué robot aspirador se adapta mejor a tu hogar?

Mejor robot aspirador para mascotas

Si tienes mascotas en casa, recomendamos el Dreame L10s Ultra Gen 2 o el LEFANT M3 Max. Ambos cuentan con succión potente, sistemas anti-enredos y fregado inteligente para eliminar pelos, polvo y suciedad de suelos y alfombras.

Mejor robot aspirador calidad-precio

En este caso, el Dreame D20 Ultra vuelve a ser es la opción ideal.

Mejor robot aspirador para suelos duros

El AEG Serie 7000 Ultimate es perfecto para suelos duros y también apto para alfombras. Su diseño compacto y potente sistema de filtrado aseguran un hogar limpio y saludable, adaptable si más adelante incorporas alfombras.

Mejor robot aspirador para hogares grandes

Para viviendas amplias, el Rowenta X-plorer Serie 85+ destaca por su autonomía y navegación inteligente, ofreciendo limpieza completa sin esfuerzo. Otra opción recomendable es el Tapo RV20 Max Plus, que combina potencia de succión, mapeo avanzado y base de autovaciado para cubrir grandes superficies de manera eficiente.

¿Qué tener en cuenta antes de comprar un robot aspirador?

Elegir un robot aspirador no consiste únicamente en fijarse en la marca o en si es el modelo más reciente, sino que hay muchos otros aspectos a valorar. Algunos de ellos son estos:

Potencia de succión : esencial para eliminar polvo, pelos de mascotas o suciedad incrustada en alfombras y suelos duros

: esencial para eliminar polvo, pelos de mascotas o suciedad incrustada en alfombras y suelos duros Sistema de navegación y mapeo: los robots con mapeo inteligente recorren la casa de forma ordenada

los robots con mapeo inteligente recorren la casa de forma ordenada Autonomía y tiempo de carga: comprueba que la batería permita limpiar toda la vivienda del tirón

comprueba que la batería permita limpiar toda la vivienda del tirón Capacidad del depósito: un depósito más grande reduce la frecuencia de vaciado

un depósito más grande reduce la frecuencia de vaciado Función de fregado: si quieres un cuidado extra, algunos modelos combinan aspirado y fregado para mantener suelos limpios con menos esfuerzo

Preguntas frecuentes sobre robots aspiradores

¿Limpian igual que una aspiradora normal?

Son ideales para limpieza diaria, pero las aspiradoras tradicionales limpian mejor la suciedad muy profunda.

¿Cómo evitan chocar con muebles o caerse?

Usan sensores, cámaras o láser para detectar obstáculos y escaleras automáticamente.

¿Qué pasa si se quedan sin batería?

Vuelven solos a la base, se cargan durante un tiempo y, en ocasiones, continúan la limpieza en el mismo punto en que la dejaron.

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