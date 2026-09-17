Friedrich Nietzsche, filósofo alemán: «La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar»
La reflexión viral y las mejores frases de Nietzsche, uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos
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Friedrich Wilhelm Nietzsche (Röcken, 15 de octubre de 1844-Weimar, 25 de agosto de 1900) es uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos y sus pensamientos han sido un legado para las generaciones que siguen aplicando a su vida lo escrito en sus trabajos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última reflexión viral de este poeta y filósofo que ha dejado una herencia de frases que explicamos a continuación.
«La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar». Esta es la última reflexión viral de un Friedrich Wilhelm Nietzsche que está considerado como uno de los pensadores y filósofos más importantes de todos los tiempos y que dejó en su día grandes enseñanzas en el campo de la filosofía, poesía, música, ciencia o hasta religión. De ahí viene su famosa frase «Dios ha muerto», que escribió por primera vez en ‘La gaya ciencia’, publicada en 1882. Sus obras más importantes son las siguientes:
- El nacimiento de la tragedia (1872)
- Sobre la verdad y la mentira en un sentido extramoral (1873)
- Consideraciones intempestivas (1873)
- Humano, demasiado humano (1878)
- Aurora (1881)
- La gaya ciencia (1882)
- Más allá del bien y del mal (1886)
- La genealogía de la moral (1887)
- El caso Wagner (1888)
- El crepúsculo de los ídolos (1888)
- El Anticristo (1888)
- Ecce Homo (1888)
- La voluntad de poder (1901)
La reflexión viral de Nietzsche y las mejores frases del filósofo
Nietzsche dejó un gran legado de frases antes de morir de un colapso mental después de haber sido detenido por causar un desorden público en Turín. Ese mismo año se publicó su última obra, ‘Ecce Homo’ (1988), y tres años después de su fallecimiento también se recopilaron algunos de sus escritos en ‘La voluntad de poder’ (1901). Estas son las mejores frases escritas por Nietzsche o al menos que se atribuyen al filósofo alemán:
- «No que me hayas mentido, que ya no pueda creerte, eso me aterra».
- «La intelectualidad se mide no por la inteligencia, sino por las dosis de humor que es capaz de utilizar».
- «La ventaja de la mala memoria es que en muchas ocasiones se regocija de las mismas cosas como si fuera la primera vez».
- «El destino de los hombres está hecho de momentos felices; toda la vida los tiene, pero no de épocas felices».
- «La boca puede mentir, pero la mueca del momento revela la verdad».
- «El gran estilo nace cuando lo bello obtiene la victoria sobre lo enorme».
- «Una mala conciencia se cura fácilmente. La mala reputación, no».
- «Las personas que brindan su plena confianza creen por ello tener derecho al de los demás».
- «El individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo».
- «Quien con monstruos lucha, que se cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti».
- «La política divide a las personas en dos grupos: los instrumentos y, en segundo, los enemigos».
- «Toda persona temerosa no sabe lo que es estar sola. Detrás de su sombra siempre hay un enemigo».
- «El mundo real es mucho más pequeño que el mundo de la imaginación».