El dueño del segundo rent a car en España, OK Mobility, participó en la Fiesta del Trono de Marruecos mientras se producía la invasión a Ceuta

Othman Ktiri, propietario de OK Mobility, el segundo rent a car en España, participó el pasado 30 de julio en Palma en la recepción diplomática organizada por el Consulado General de Marruecos en Baleares con motivo de la Fiesta del Trono, mientras Ceuta afrontaba una nueva crisis en la frontera con Marruecos los días 30 y 31 de julio.

El acto se celebró en el Castillo de San Carlos, en el puerto de Palma, y estuvo presidido por el cónsul general del Reino de Marruecos en Baleares, Zakaria Balga. La recepción congregó a representantes del ámbito institucional, diplomático, empresarial y social de las Islas.

Entre los asistentes se encontraba Othman Ktiri, una de las figuras empresariales de origen marroquí más conocidas de Mallorca y propietario de OK Mobility. El empresario compartió públicamente su participación en el acto y destacó el significado de la celebración del 27.º aniversario de la entronización de Mohammed VI.

La presencia de Ktiri adquiere una especial relevancia por la coincidencia temporal con la crisis de Ceuta. Durante los pasados días 30 y 31 de julio, la ciudad autónoma volvió a situarse en el centro de la tensión entre España y Marruecos a raíz de la entrada masiva de personas procedentes del país vecino.

Según documentación conocida posteriormente, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) había alertado previamente de llamamientos difundidos a través de redes sociales para intentar acceder a Ceuta coincidiendo con la celebración de la Fiesta del Trono de Marruecos.

En este contexto, la fotografía de Othman Ktiri participando en una recepción oficial marroquí mientras Ceuta afrontaba una situación de máxima tensión ha generado una evidente lectura política. El empresario no acudió simplemente a una celebración privada de la comunidad marroquí, sino a un acto diplomático organizado por el representante oficial de Marruecos en Baleares.

La cuestión resulta especialmente controvertida por el carácter de la celebración. La Fiesta del Trono constituye una de las principales fechas institucionales de Marruecos y conmemora la llegada de Mohammed VI al trono en 1999. La participación de personalidades empresariales en este tipo de actos es habitual, pero en este caso la coincidencia con la crisis de Ceuta añade un elemento de controversia.

Para sus críticos, la presencia del propietario de OK Mobility junto al representante consular marroquí mientras España protagonizaba una nueva crisis en su frontera puede interpretarse como una muestra de excesiva proximidad con las autoridades de Marruecos. Una imagen que, para algunos sectores, llega incluso a plantear si el empresario está realizando una suerte de pleitesía institucional a Rabat.

Ktiri, por su parte, puso el acento en la celebración y en el encuentro con otros miembros de la comunidad marroquí en Mallorca. Durante la velada coincidió con destacados representantes de la diáspora, entre ellos la cantante Mariana Ciri, la chef Ahlam Bahrii y el campeón de Senshi Issam Chadid.

El empresario destacó el talento y el esfuerzo de los marroquíes que desarrollan su actividad en las islas y calificó el encuentro como una oportunidad para compartir la celebración y poner en valor la transformación experimentada por Marruecos durante el reinado de Mohammed VI.

Sin embargo, la coincidencia entre ambos acontecimientos resulta difícil de pasar por alto. Mientras en Palma se celebraba oficialmente la Fiesta del Trono de Marruecos, en Ceuta se vivía una situación de enorme tensión. Una circunstancia que convierte la asistencia de Ktiri a la recepción consular en una imagen susceptible de debate político y social.

En el caso de Othman Ktiri, su presencia en el acto oficial marroquí se produce además en un momento especialmente delicado. La imagen del propietario de OK Mobility celebrando la Fiesta del Trono junto al cónsul marroquí, mientras se producía la invasión de Ceuta, está llamada a generar debate sobre las relaciones entre el poder económico, la diplomacia marroquí y España.