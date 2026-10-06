La escapada más bonita por la Sierra de Cádiz: 4 pueblos blancos que parecen de postal

En pocos kilómetros, esta ruta de pueblos blancos concentra miradores sobre un embalse, bosques de pinsapos, calles excavadas bajo la roca, castillos y una antigua línea ferroviaria transformada en vía verde.

Es una escapada muy recomendable para quienes buscan un fin de semana diferente en Andalucía, pero también una buena manera de tomar el pulso a una de las zonas rurales con más personalidad de Cádiz.

Zahara de la Sierra: la panorámica del embalse que justifica el viaje

Pocos pueblos de Cádiz ofrecen una llegada tan impactante como Zahara de la Sierra. El caserío blanco se eleva sobre una ladera, coronado por los restos de una antigua fortaleza, mientras el azul del embalse Zahara-El Gastor domina el paisaje.

El municipio se ubica en el entorno del Parque Natural Sierra de Grazalema y conserva un trazado de raíces andalusíes. Aquí el mejor plan es:

Subir hasta la zona de la fortaleza para contemplar el pueblo y el embalse.

Recorrer las calles blancas de la parte alta, con paradas espontáneas en los miradores.

Reservar tiempo para disfrutar del paisaje, especialmente a primera hora o al atardecer.

Combinar la visita con alguno de los puntos naturales del entorno, siempre respetando la regulación del parque.

Grazalema: un pueblo blanco entre montañas y pinsapos

Grazalema cambia el agua del embalse por un escenario de montaña. Su casco histórico, declarado Conjunto Histórico, reúne plazas pequeñas, iglesias, fachadas blancas y calles donde la sierra aparece de fondo.

La localidad forma parte del Parque Natural Sierra de Grazalema, un área especialmente valiosa por su biodiversidad y por albergar poblaciones de pinsapo.

Sin embargo, no hace falta afrontar una gran ruta de senderismo para disfrutar del municipio:

Pasea por el casco histórico y detente en sus plazas e iglesias.

Explora el entorno natural y consulta previamente los senderos autorizados.

Busca vistas de las sierras desde los accesos y miradores cercanos.

Disfruta de una comida pausada en la localidad.

Setenil de las Bodegas: el pueblo de Cádiz donde la roca es el techo

Las calles más famosas de Setenil de las Bodegas no destacan por la altura de sus edificios, sino por lo que tienen encima: enormes masas de roca que cubren viviendas, bares y comercios como si fueran un techo natural.

El municipio se desarrolló aprovechando el tajo abierto por el río Guadalporcún. En lugar de excavar viviendas bajo tierra, buena parte de su arquitectura se adapta a los huecos y salientes que deja la piedra. El resultado es uno de los paisajes urbanos más singulares de España.

Las calles de Cuevas del Sol y Cuevas de la Sombra concentran las imágenes más reconocibles, aunque lo más recomendable es ir más allá:

Pasear por Cuevas del Sol, más luminosa y animada.

Recorrer Cuevas de la Sombra, donde la roca gana protagonismo.

Observar la integración entre las fachadas blancas y el tajo natural.

Hacer una parada gastronómica en alguno de sus establecimientos locales.

Olvera: castillo, caserío blanco y una vía verde para seguir la escapada

Olvera ofrece una de las siluetas más reconocibles de la Sierra de Cádiz. En su parte alta, el castillo y la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación dominan un caserío blanco que desciende por la ladera. La subida merece la pena por el patrimonio y, sobre todo, por la panorámica.

Además, desde su antigua estación arranca la Vía Verde de la Sierra, un recorrido que recupera el trazado de una línea ferroviaria nunca puesta en funcionamiento. El itinerario conecta Olvera con Puerto Serrano a lo largo de aproximadamente 36 kilómetros, atravesando túneles, viaductos y zonas rurales.