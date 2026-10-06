Una mujer con dos títulos universitarios y un máster decide hacerse limpiadora del hogar: «Elegí la limpieza para ser feliz»

«Estás tirando tu futuro». Esta es una de las frases que María Antonieta ha tenido que escuchar después de contar a qué se dedica. Tiene dos carreras universitarias y un máster, pero no trabaja en un despacho ni está buscando un puesto relacionado con sus estudios. Tampoco parece preocupada por ascender dentro de una empresa ya que se dedica a limpiar casas y asegura que es precisamente lo que quiere hacer.

La joven muestra su trabajo en TikTok, donde utiliza el perfil @limpiezaensantiago. Allí enseña cocinas, baños y habitaciones antes y después de limpiarlos, pero también habla de las reacciones que provoca su decisión. «Tengo dos carreras y un máster y quiero ser limpiadora», cuenta en uno de sus vídeos con más visualizaciones. Sabe que para mucha gente resulta difícil entenderlo. A ella, en cambio, le gusta la limpieza y ha encontrado en este oficio algo que echaba de menos: poder terminar el día y marcharse a casa tranquila.

Una mujer con dos títulos universitarios y una máster decide hacerse limpiadora del hogar

María Antonieta no intenta suavizar en ningún momento en qué consiste su trabajo. Cuando habla de ello menciona precisamente algunas de las tareas que cualquiera relacionaría con la limpieza doméstica. «Sí, limpiar casas, cocinas ajenas, baños con manchas de otras personas», dice. Pero lo cuenta con naturalidad porque no ve nada extraño en haber estudiado y terminar dedicándose a otra cosa. Lo que busca ahora es bastante sencillo: «Hacerlo bien, dejarlo todo impecable y volver a casa con la cabeza tranquila».

El problema llega cuando se lo cuenta a los demás. Según explica, las preguntas suelen ser parecidas ya que hay quien quiere saber si está loca, quien cree que le falta ambición y quien incluso le pregunta si no siente vergüenza. También ha escuchado que vale «más que eso» o que está desperdiciando todo lo que consiguió durante sus años de estudio. Pero ella en cambio lo tiene claro ya que sabe que tiene sus estudios y sus títulos pero no quiere decir que tenga que organizar su vida alrededor de ellos.

«Una mujer inteligente no debería aspirar a barrer»

Parte de las críticas que recibe tienen que ver con la imagen que todavía existe alrededor de determinados trabajos. María Antonieta reproduce en su vídeo una de las frases que ha escuchado: «Una mujer inteligente no debería aspirar a barrer». También le dicen que está «desaprovechando» su potencial. Pero esta es una idea que ella rechaza porque parte de una forma de entender el trabajo con la que no se identifica. Para algunas personas, una buena trayectoria profesional significa ir sumando responsabilidades, mejorar el puesto y seguir ascendiendo, pero ella no quier eso.

«No quiero ascensos, ni correos urgentes, ni fingir que me importa lo que no me importa», afirma. No habla de falta de ganas de trabajar. De hecho, en su perfil muestra limpiezas que requieren tiempo y esfuerzo. Lo que no quiere es el tipo de vida profesional que otras personas consideran lógico después de pasar por la universidad. En su caso, prefiere acabar una casa, comprobar que ha quedado limpia y dar por terminada su jornada. Frente a un trabajo que pueda perseguirla a través del teléfono o del correo electrónico cuando ya está en casa, ella ha elegido uno que le permite desconectar.

Un trabajo que no «queda bien en Linkedin»

La joven sabe que limpiar casas probablemente no sea el destino profesional que muchos imaginarían para una persona con dos carreras y un máster. Ella misma ironiza con esa diferencia entre lo que se espera de su currículum y lo que realmente quiere. «Quiero hacer lo que me da paz, aunque no sea grandioso»», señala antes de añadir: «Aunque no quede bien en Linkedin».

En lo que comenta no está diciendo que todo el mundo deba abandonar su profesión ni que estudiar una carrera no sirva. Habla únicamente de su propia elección y de algo tan básico como poder decidir qué hacer después de haber estudiado. Además, su trabajo tiene un resultado que puede ver en cuanto termina y de hecho, en su cuenta enseña precisamente esos procesos y los resultados de las limpiezas.

Lo que más le molesta, por lo que explica, no parece ser el trabajo en sí, sino tener que justificar continuamente por qué lo ha escogido. La formación académica se convierte así en el argumento que otros utilizan para decirle que debería estar haciendo algo diferente. Pero ella ha decidido no hacer demasiado caso y resume lo que busca con una frase bastante más sencilla que cualquier plan de carrera: «No quiero una vida brillante. Quiero una limpia». Y para quienes todavía consideran que debería aprovechar de otra manera sus dos carreras y su máster, también tiene respuesta: «No necesito tu aprobación. Solo necesito una fregona y que me dejen en paz».