Mónica, empleada del hogar, cuenta lo que gana limpiando casas: «Un buen día llego a 150»

Una empleada del hogar ha contado lo que gana limpiando casas en España. Mónica, como así se llama la trabajadora, concedió en su día una entrevista a un popular canal de YouTube en el que contó la historia de su vida y cómo pasó de dormir en la calle en Palma de Mallorca a poder ganar lo suficiente como para poder vivir de alquiler en la ciudad junto a su hija. Todo lo que debes saber sobre los sueldos de una empleada de hogar en España.

El canal de YouTube elandrevlog entrevistó hace meses a Mónica, una empleada de hogar de 38 años, que en su día abandonó su Colombia natal para poner rumbo a España con el objetivo de ganarse la vida. Hoy en día gana una media de 150 euros al día como empleada de hogar en España, pero para llegar a ello tuvo que superar muchas dificultades como vivir en la calle. Por ello, ahora ha contado su historia en una entrevista que cuenta con miles de reproducciones.

Lo que gana una empleada del hogar en España

Mónica concede una entrevista en un día normal de trabajo para ella en Palma de Mallorca. Un lunes en el que confiesa que entra a las 07.30 horas a trabajar en una peluquería a la que acude cada 8 días y que en su día fue su principal sustento. «Cobro 20 euros por una hora y media», confiesa. Un dinero que ahora sabe a poco, pero que en su día utilizaba para pagar los billetes de transporte para los siguientes trabajos del día. «Lo hago por agradecimiento, por ser el primer trabajo cuando no tenía nada», cuenta.

Acto seguido, la entrevista sigue en un bar donde ambos toman un tentempié mientras Mónica cuenta la historia de su vida en España. De cómo pasó de dormir en la calle a poder alquilar un piso con tres habitaciones y mantener a su hija en Palma de Mallorca, una de las ciudades más caras para vivir. Mónica cuenta que en un principio sólo ganaba 90 euros a la semana por limpiar «la peluquería y dos cosas más». «No tenía dinero para más, por eso me quedé en esa situación», dice tras afirmar que en su día estuvo «tres días y tres noches durmiendo en la calle».

Tras tocar fondo, comenzó a trabajar en más casas por la recomendación de una amiga venezolana que también le cedió la casa. «Una de las venezolanas que estaba sola me llamó y le dije que estaba en la calle. Me pude ir a una habitación que había pagado ella. También me recomendó para trabajar en la casa en la que ella estaba», cuenta. A partir de ahí, su buen trabajo en esta casa le hizo tener más horas en este domicilio y que los dueños le recomendaran a otros amigos.

«Me recomendaron a muchos de sus amigos y la mayoría de mis clientes son por ese lado. Después empecé a estudiar inglés porque sólo trabajo con ingleses y alemanes», cuenta mientras se dirige a otra casa en la jornada del lunes. En el primer día de la semana, confiesa que gana unos 74 euros, ya que a los 20 de la peluquería hay que sumar entre 52 y 54 euros tras trabajar cuatro horas en otro lugar. El promedio es de 13 euros la hora.

«Los martes gano 130 euros porque hago 10 horas en un sitio a 13 euros la hora», cuenta antes de responder a la pregunta del millón: ¿cuánto gana una empleada del hogar en España?». «Un día bueno, más o menos 150 euros al día», responde. «Vivo muy bien con calidad de vida. Estoy disfrutando lo que tengo, trabajando de lunes a viernes. Vivo muy tranquila, cómoda y feliz», confiesa, a la vez que cuenta que ahora «vivo sola y pago 750 euros de alquiler en un apartamento de tres habitaciones. Una para mí y otra para mis hijas».