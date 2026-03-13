S&P Global y Fitch no van a mejorar el rating de España en medio de las tensiones entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el dirigente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, y la guerra de Irán según varios analistas consultados por OKDIARIO. De esta forma, la economía española llega al examen de las agencias de calificación en una peor situación que en otras ocasiones.

En concreto, estas dos agencias aceptadas por el Eurosistema comenzarán esta noche, tras el cierre de los mercados, una ronda de evaluaciones de la nota de solvencia de la deuda soberana de España en un contexto marcado por las tensiones entre Sánchez y Trump.

El presidente de EEUU ha amenazado con romper todas las relaciones comerciales entre ambos países y, además, las importaciones de petróleo y de gas dependen enormemente de la nación norteamericana, más en un contexto en el que los precios están disparados por el cierre del Estrecho de Ormuz.

S&P y Fitch evalúan España

España llega a este examen con las siguientes notas:

Fitch : A/Estable

: A/Estable S&P Global : A+/Estable

: A+/Estable Scope: A/Positiva

De estos tres casos, sólo Scope ha asignado una perspectiva positiva para la economía española, algo que abre una puerta a la mejora de la calificación. No obstante, las otras dos, Fitch y S&P Global, no mejorarán el rating de España, según las previsiones de los analistas.

Los profesionales consultados por este periódico coinciden en que los recientes enfrentamientos de Sánchez contra Trump no ayudan en la mejora de la calificación de España, y dejan la puerta abierta a que incluso Scope tampoco suba la nota de la deuda soberana.

Esto, sumado a la incertidumbre causada por la guerra de Irán y los efectos que puede llegar a tener en la economía española, genera un escenario bastante negativo.

Con todo, las principales agencias de rating ya advertían en sus últimas evaluaciones de que cualquier movimiento al alza de sus respectivas notas para España estaría ligado a trasladar su desempeño económico a movimientos significativos a la baja en la carga de deuda pública.

Por ello, las entidades sugerían medidas para apuntalar la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas, incluyendo una consolidación presupuestaria más ambiciosa.

Por ejemplo, Fitch apuntaba en su anterior evaluación de la deuda española que una potencial mejora de calificación pasaba por la confianza en que la deuda pública/PIB «disminuirá más rápidamente que en el escenario base, por ejemplo debido a la implementación de una estrategia de consolidación fiscal sostenida».

«Podríamos mejorar la calificación si la relación deuda pública/PIB disminuye más rápido de lo que esperamos actualmente, gracias, por ejemplo, a una consolidación presupuestaria más ambiciosa», afirmaba por su parte S&P Global.

En esta línea, Scope apuntaba como posibles factores alcistas para la nota española que la deuda pública sobre el PIB siga una trayectoria descendente firme, respaldada por un compromiso sostenido con la consolidación fiscal, así como un crecimiento económico sostenido y/o la mejora notable de la competitividad externa.

En un país que gobierna sin presupuestos y con una deuda pública disparada, aun con un crecimiento económico relativamente alto por el aumento de la población gracias a la inmigración, la ratio continúa por encima del 100%, según los datos del Banco de España.