Primark lo confirma: va a cerrar todas sus tiendas durante 24 horas en abril

La popular cadena de moda Primark ha confirmado que casi todas sus tiendas en el Reino Unido permanecerán cerradas durante más de 24 horas el domingo 5 de abril en el fin de semana de Pascua, afectando especialmente a las ubicaciones en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Según la compañía, la medida se debe a la Ley de Comercio Dominical de 1994, donde las tiendas de más de 280 metros cuadrados deben cerrar el domingo de Pascua.

Fechas y horarios del cierre

Primark ha comunicado que todas las tiendas del Reino Unido, exceptuando las de Escocia, cerrarán sus puertas desde la noche del sábado 4 de abril de 2026 hasta la mañana del lunes 6 de abril de 2026. La mayoría de tiendas cerrarán el sábado por la noche, alrededor de las 22:00, y reabrirán el lunes a las 8:00, aunque estos horarios pueden variar ligeramente según cada establecimiento.

¿Por qué se cierra por ley?

La Sunday Trading Act 1994 es una normativa vigente que limita el horario de apertura para grandes comercios en domingos festivos y otros días señalados del año. El objetivo oficial de esta ley es proteger el descanso de los trabajadores y preservar un día tradicional de descanso familiar, aunque hay muchos compradores que consideran esto demasiado antiguo y que limita la libertad de compra.

En consecuencia, mientras que muchos comercios de menor tamaño pueden permanecer abiertos los domingos, las tiendas Primark que superen los 280 metros cuadrados de superficie, es obligatorio que cierren durante todo el domingo 5 de abril, reabriendo el lunes 6 como de costumbre.

¿Qué significa para los clientes?

El cierre temporal de tiendas durante la Pascua representa una excepción significativa a la habitual política de apertura continua de Primark, ya que normalmente opera los siete días de la semana en sus casi 190 tiendas en el Reino Unido. Esta marca que, con el paso del tiempo, ha ido ampliando su presencia con la apertura de nuevas tiendas por todo el mundo.