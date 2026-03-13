Este es el día festivo que no tendrán los ciudadanos de Baleares en 2027

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el calendario de fiestas laborales para el año 2027 en el ámbito de Baleares, que incluye 12 días festivos conforme a la normativa estatal y autonómica vigente. Es el mismo número de festivos que en 2026, pero cae uno muy señalado en el calendario emocional de los ciudadanos de las Islas Baleares.

La propuesta, según ha explicado en rueda de prensa, actuando como portavoz la vicepresidenta primera y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas, ha sido consensuada previamente con los agentes sociales en el marco de la Mesa Social Tripartita, que en la reunión celebrada el 5 de marzo de 2026 dieron su conformidad al calendario.

Entre los días festivos figuran tanto las fiestas de ámbito estatal de carácter obligatorio como las tradicionales propias de la comunidad autónoma, como el Día de Baleares (1 de marzo), el Jueves Santo (25 de marzo) y el Lunes de Pascua (29 de marzo).

De acuerdo con el calendario aprobado, serán festivos en 2027 en Baleares el 1 de enero (Año Nuevo), el 6 de enero (Epifanía del Señor), 1 de marzo (Día de Baleares), 25 de marzo (Jueves Santo), 26 de marzo (Viernes Santo), 29 de marzo (Lunes de Pascua), 1 de mayo (Día del Trabajo), 12 de octubre (Fiesta Nacional), 1 de noviembre (Todos los Santos), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y 25 de diciembre (Navidad).

De la lista de fechas desaparece el 26 de diciembre, San Esteban, conocido en Baleares como la segunda fiesta de Navidad. Al caer el 26 de diciembre en domingo, desaparece del calendario de festivos y el Govern de Baleares ha descartado traspasar la fecha al día siguiente, el lunes 27.

El Acuerdo se comunicará al Ministerio de Trabajo y Economía Social y se publicará en el Boletín Oficial de las Islas (BOIB).