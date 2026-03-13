De Belén Esteban a David Bisbal: los cameos más recordados de la saga ‘Torrente’
Miramos al pasado en el universo de Santiago Segura
Santiago Segura está dispuesto a romper las taquillas de los cines en el año 2026, pero esta vez no lo hará con una comedia familiar como Padre no hay más que uno. Para este año rescatará a José Luis Torrente, su personaje más tosco y machista, del cajón después de 12 años. Tal y como ha explicado, con las películas familiares recibe buenas críticas, algo que no pasaba con la saga Torrente, que le hacía escuchar todo tipo de insultos y frases que le hacían pasar gran bochorno cuando fans (y detractores) le veían por la calle. Después de un largo descanso, Segura llega con Torrente presidente, la sexta (y parece que la última) entrega de esta saga. Antes de conocer a los famosos que estarán en ella, hacemos un repaso a los cameos de famosos que dejaron huella, aunque fuese por unos segundos, en las anteriores cinco.
‘Torrente. El brazo tonto de la ley’
La primera fue la que más sorprendió a todos en aquel ya lejano año 1998. El cineasta tuvo que compaginar ser actor, director y productor ante la falta de apoyo y presupuesto que tenía, aunque eso no le impidió lograr que llegase a los cines. La falta de dinero hizo que recurriera a cameos (gratis o casi gratis) para tener a estrellas invitadas. En aquel momento contó con Cañita Brava, personaje salido de Crónicas Marcianas y programas como El Semáforo, al que se le podría incluir en el grupo de los frikis de la época. Más corta fue la participación del boxeador Poli Díaz y de un Javier Bardem que todavía no había dado el salto a Estados Unidos. Javier Cámara, Neus Asensi o Tony Leblanc no fueron cameos, pero hay que reconocer que fueron los actores que aceptaron trabajar con Segura en una película que la crítica masacró, aunque el público abrazó desde el primer momento. También hay que mencionar a Chus Lampreabe, Jimmy Barnatán y Manuel Manquiña.
‘Torrente 2: Misión en Marbella’
En la segunda parte, los cameos se salieron de madre y la lista de famosos que tienen un pequeño papel, algunos incluso sin frase, es enorme.
- El Gran Wyoming
- Yola Berrocal
- Santi Millán
- Rosa María Sardà
- Pepe Navarro
- Chus Lampreave y Neus Asensi
- Máximo Pradera
- Juan Luis Galiardo
- José Luis López Vázquez
- Jesús Bonilla
- Javier Cámara
- Íñigo González (ex concursante de GH)
- Manel Fuentes
- Carlos Moyà
- Esther Cañadas
- Pablo Carbonell
- Ariadna Gil
- José Mota
- Cristina Tárrega
- Manuel Barragán
- Inés Sastre
- Café Quijano
- Alexis Valdés
- Antonio Resines
- Santiago Urrialde
- Andreu Buenafuente
- El Cigala
- Luixy Toledo
- Juanito Navarro
‘Torrente 3: El protector’
- Andreu Buenafuente
- Florentino Fernández
- Iker Casillas, Guti e Iván Helguera
- Oliver Stone
- Eduardo García (el niño de Aquí no hay quien viva)
- El Fary
- Carlos Iglesias (en su papel de Benito)
- Cañita Brava
- Carlos Pumares
- Dani Martín
- Santiago Urrialde
- Paco Collado (El aberroncho)
- Eduardo Gómez
- Usun Yoon
- Fernando Torres
- Marcos Mundstock, de Les Luthiers
‘Torrente 4: Lethal Crisis’
- María Patiño
- Carlos Areces
- Ernesto Sevilla
- Carmen Martínez Bordiú y su entonces marido José Campos
- El coreógrafo Poty
- El Gran Wyoming
- Juanito Navarro
- Emma Ozores
- Pablo Motos y Florentino Fernández (haciendo de pareja gay)
- José Mota (con su personaje de la Blasa)
- Hombres G
- Risto Mejide
- Los futbolistas Arbeloa, Sergio Ramos, Higuaín, Cesc Fábregas y Kun Aguero
- Juan Manuel Montilla ‘Langui’
- Tatiana Delgado (ex concursante de Supervivientes)
- Mari Cielo Pajares
- Sonia Monroy y Luixy Toledo, haciendo de pareja
- Joselito
- El Dioni
- David Bisbal
- Coto Matamoros
- El Batu y John Cobra
- Paco Collado (el Aberroncho)
- Santiago Urrialde
- Yolanda Ramos
- Marisol Ayuso
- David Castillo
- Mago More
- Belén Esteban
- Andreu Buenafuente y Silvia Abril
- Fernando Esteso
- Ana Obregón
- Octavio Aceves
- Josemi Rodríguez Xieiro
- María la Piedra
- Goyo Jiménez
- Enrique Cerezo
‘Torrente 5: Operación Eurovegas’
- Leonardo Dantés
- Florentino Fernández
- Fernando Esteso
- Silvia Abril
- Andrés Pajares
- Leo Harlem
- Santiago Urrialde
- Chiquito de la Calzada
- Maxi Iglesias
- Jimmy Barnatán
- Imanol Arias
- El Gran Wyoming
- Ricardo Darín
- Mario Vaquerizo
- Carlos Latre
- Joaquín Sabina
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