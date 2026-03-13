De Belén Esteban a David Bisbal: los cameos más recordados de la saga ‘Torrente’

Santiago Segura está dispuesto a romper las taquillas de los cines en el año 2026, pero esta vez no lo hará con una comedia familiar como Padre no hay más que uno. Para este año rescatará a José Luis Torrente, su personaje más tosco y machista, del cajón después de 12 años. Tal y como ha explicado, con las películas familiares recibe buenas críticas, algo que no pasaba con la saga Torrente, que le hacía escuchar todo tipo de insultos y frases que le hacían pasar gran bochorno cuando fans (y detractores) le veían por la calle. Después de un largo descanso, Segura llega con Torrente presidente, la sexta (y parece que la última) entrega de esta saga. Antes de conocer a los famosos que estarán en ella, hacemos un repaso a los cameos de famosos que dejaron huella, aunque fuese por unos segundos, en las anteriores cinco.

‘Torrente. El brazo tonto de la ley’

La primera fue la que más sorprendió a todos en aquel ya lejano año 1998. El cineasta tuvo que compaginar ser actor, director y productor ante la falta de apoyo y presupuesto que tenía, aunque eso no le impidió lograr que llegase a los cines. La falta de dinero hizo que recurriera a cameos (gratis o casi gratis) para tener a estrellas invitadas. En aquel momento contó con Cañita Brava, personaje salido de Crónicas Marcianas y programas como El Semáforo, al que se le podría incluir en el grupo de los frikis de la época. Más corta fue la participación del boxeador Poli Díaz y de un Javier Bardem que todavía no había dado el salto a Estados Unidos. Javier Cámara, Neus Asensi o Tony Leblanc no fueron cameos, pero hay que reconocer que fueron los actores que aceptaron trabajar con Segura en una película que la crítica masacró, aunque el público abrazó desde el primer momento. También hay que mencionar a Chus Lampreabe, Jimmy Barnatán y Manuel Manquiña.

‘Torrente 2: Misión en Marbella’

En la segunda parte, los cameos se salieron de madre y la lista de famosos que tienen un pequeño papel, algunos incluso sin frase, es enorme.

El Gran Wyoming

Yola Berrocal

Santi Millán

Rosa María Sardà

Pepe Navarro

Chus Lampreave y Neus Asensi

Máximo Pradera

Juan Luis Galiardo

José Luis López Vázquez

Jesús Bonilla

Javier Cámara

Íñigo González (ex concursante de GH)

Manel Fuentes

Carlos Moyà

Esther Cañadas

Pablo Carbonell

Ariadna Gil

José Mota

Cristina Tárrega

Manuel Barragán

Inés Sastre

Café Quijano

Alexis Valdés

Antonio Resines

Santiago Urrialde

Andreu Buenafuente

El Cigala

Luixy Toledo

Juanito Navarro

‘Torrente 3: El protector’

Andreu Buenafuente

Florentino Fernández

Iker Casillas, Guti e Iván Helguera

Oliver Stone

Eduardo García (el niño de Aquí no hay quien viva)

El Fary

Carlos Iglesias (en su papel de Benito)

Cañita Brava

Carlos Pumares

Dani Martín

Santiago Urrialde

Paco Collado (El aberroncho)

Eduardo Gómez

Usun Yoon

Fernando Torres

Marcos Mundstock, de Les Luthiers

‘Torrente 4: Lethal Crisis’

María Patiño

Carlos Areces

Ernesto Sevilla

Carmen Martínez Bordiú y su entonces marido José Campos

El coreógrafo Poty

El Gran Wyoming

Juanito Navarro

Emma Ozores

Pablo Motos y Florentino Fernández (haciendo de pareja gay)

José Mota (con su personaje de la Blasa)

Hombres G

Risto Mejide

Los futbolistas Arbeloa, Sergio Ramos, Higuaín, Cesc Fábregas y Kun Aguero

Juan Manuel Montilla ‘Langui’

Tatiana Delgado (ex concursante de Supervivientes)

Mari Cielo Pajares

Sonia Monroy y Luixy Toledo, haciendo de pareja

Joselito

El Dioni

David Bisbal

Coto Matamoros

El Batu y John Cobra

Paco Collado (el Aberroncho)

Santiago Urrialde

Yolanda Ramos

Marisol Ayuso

David Castillo

Mago More

Belén Esteban

Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Fernando Esteso

Ana Obregón

Octavio Aceves

Josemi Rodríguez Xieiro

María la Piedra

Goyo Jiménez

Enrique Cerezo

‘Torrente 5: Operación Eurovegas’