‘La Voz Kids’: ¿qué coach ha ganado más veces el programa en Antena 3?

Uno de los programas insignia de Antena 3 sigue siendo, a pesar de tantos años en la cadena, La Voz Kids. El popular talent show nos ha presentado a muchos de los pequeños talentos que se encuentran en nuestro país. Una aventura televisiva que les abre las puertas a la industria musical y que les ayuda a ir labrando su carrera profesional. Pero, si tenemos en cuenta que el formato comenzó en la cadena en el 2019, queda claro que ha habido ya unas cuantas ediciones. Pero, ¿cuál ha sido el coach que más victorias se ha llevado? Realizamos un repaso.

La estrella del formato y que, por lo tanto, ha estado en casi todas las ediciones de La Voz Kids es David Bisbal. El cantante se ha convertido en un indispensable para el talent musical. Pues, no solo tiene una gran carrera musical a sus espaldas y es uno de los artistas más queridos y conocidos de nuestro país, sino que también tiene mucho tacto a la hora de tratar con los más pequeños. Y es que los niños lo adoran. Pero, ¿es el coach con más victorias?

Este es el artista que siempre triunfa en ‘La Voz Kids’

Desde el 2019 hasta el 2025, el público ha podido ver cómo estrellas de la industria musical han pasado por el formato. De esta manera, en la lista de coaches figuran nombres como el de Rosario Flores, Vanesa Martín, Melendi, Pablo López, Aitana, Sebastián Yatra, Lola Índigo, Edurne, Manuel Turizo, Ana Mena, Antonio Orozco y Luis Fonsi.

Sin embargo, hay dos claros ganadores: Melendi y David Bisbal. En el caso del asturiano, se llevó la victoria con su equipo en el 2018, cuando La Voz Kids se emitía en Telecinco. Pero, también coronó en el 2021, en Antena 3. Por su parte, David Bisbal siempre ha estado con su equipo en el podio. Pues, ha quedado en tercer lugar en muchas ediciones.

Eso sí, si hablamos de victorias, Bisbal se ha coronado siempre en Atresmedia. Pues, su equipo ganó en el 2019 y en el 2024. Por lo tanto, los resultados son claros. Si hablamos de victorias en Antena 3, el cantante David Bisbal ha triunfado más con sus equipos. Su primera ganadora fue Irene Gil, que conquistó a todos con su voz. Todo ello sumado al talento de Alira Moya, que hizo lo propio ediciones después.

En la edición de este 2026, David Bisbal no está presente. Pero, los que han vuelto al pie del cañón con sus equipos han sido Antonio Orozco, Ana Mena, Edurne y Luis Fonsi. Una nueva edición que llega repleta de nuevos talentos y que no está dejando indiferente a nadie. ¿Quién se alzará con la victoria y tomará el relevo de Manuel Turizo, cuyo equipo ganó en el 2025? Muy pronto lo descubriremos.